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بحضور نائبه الأمير تركي بن طلال

أمير عسير يستقبل عسيري المتنازل عن قاتل ابنه

أمير عسير يستقبل عسيري المتنازل عن قاتل ابنه
http://almnatiq.net/?p=565048
المناطق _ أبها

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير , رئيس اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين , وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير , المواطن سعد بن أحمد بن حسين عسيري ,

والذي تنازل عن قاتل ابنه محمد بن سعد بن أحمد عسيري من قبل المواطن فرحان بن عوض بن محمد آل حضر  لوجه الله تعالى ثم لشفاعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين وشفاعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه – حفظهم الله- ,  .

 

وأوضح سمو الأمير فيصل بن خالد  أن قيام المواطن عسيري بالتنازل لوجه الله تعالى عمل عظيم وأجره كبير في الدنيا والآخرة وهي بادرة إنسانية نبيلة , مبيناً سموه أن العفو والصفح من شيم الرجال , سائلاً الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة .

 

حضر الإستقبال الشيخ أبو طالب الزين شيخ قبائل الريش , وأمين عام اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين مسفر بن حسن الحرملي .

 

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