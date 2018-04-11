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شاهد.. ولي العهد يمازح الحاضرين في عشاء “الإليزيه” ويوضح سر حمله صلصة الباربكيو من أمريكا

شاهد.. ولي العهد يمازح الحاضرين في عشاء “الإليزيه” ويوضح سر حمله صلصة الباربكيو من أمريكا
http://almnatiq.net/?p=565082
المناطق - الرياض

مازح الأمير محمد بن سلمان، الحاضرين خلال حفل العشاء الذي حضره في قصر الإليزيه، كاشفا عن سر حمله لصوص الباربكيو من أمريكا خلال زيارته فرنسا.

وأشار ولي العهد إلى أنه قبل مجيئه إلى فرنسا، كان في ولاية تكساس الأمريكية، حيث التقى الرئيسين بوش الأب والابن.

وأضاف “علموا أنني سأتناول العشاء في باريس، فقالوا لي إن لم تحب الطعام الفرنسي، فبإمكانك تناول صلصة الباربكيو”، وأردف قائلًا “سنرى اليوم هل سنستعملها أم لا، وأتمنى أن لا أستعملها، إذن لنبدأ بتناول العشاء”.

و أكد ولي العهد خلال كلمته، أثناء حفل العشاء أن السعودية تحتاج إلى بعض الأمور وتحاول تعويضها، وهذا ما تحاول المملكة القيام به مع شركاء هامين مثل فرنسا، مشيرا إلى “أننا نتطلع إلى 90% من قدراتنا وفرصنا التي يمكن تحقيقها في المستقبل”.

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