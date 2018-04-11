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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد الخبراني

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد الخبراني
http://almnatiq.net/?p=565090
المناطق - العارضة

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، لوالد وذوي الشهيد الجندي أول يحي عبده خبراني – رحمه الله – ، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد مدافعاً عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي بمنطقة جازان .
وعبّر سموه خلال زيارته لمنزل الشهيد بمحافظة العارضة ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة – أيدها الله – ، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – رعاها الله – بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.
حضر العزاء، محافظ العارضة نايف بن ناصر بن لبدة ، وعدد من المسؤولين.

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