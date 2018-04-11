: مساحة التمور المزروعة في الوطن العربي تبلغ 75 % من إجمالي 1.26 مليون هكتار عالمياً

المناطق - واس

أكد خبير السياسات الزراعية في المنظمة العربية للتنمية للزراعة سعد المدني، أن مساحة التمور المزروعة في الوطن العربي بلغت 75 % من إجمالي 1,26 مليون هكتار على مستوى العالم، مفيداً أن الإنتاج العالمي للتمور يبلغ 8 ملايين طناً سنوياً، وتبلغ نسبة الدول العربية منها 92 %، متعددة الأصناف، تنتج الجزائر 1000 صنف بينما تملك المملكة 400 صنف من التمور.

جاء ذلك، خلال جلسة تشاورية لدراسة الإطار الاستراتيجي لتطوير قطاع التمور في المنطقة العربية مبيناً أن الدول العربية تصدّر 50 % من إنتاج التمور عالمياً، وتوجد تحديات تواجه زراعة التمور في الوطن العربي تتوزّع بين التحديات المؤسساتية والإنتاجية وأخرى تتعلق بالبيئة التسويقية.

من جهته، أوضح المختص في إنتاج التمور عبدالله وهبي، أن الوطن العربي يحظى بالنسبة الأكبر لزراعة النخيل على مستوى دول العالم العربي، وأن دول الخليج تأتي كأكبر دول العالم من حيث عدد النخيل، فيما تأتي مصر الأولى على الدول العربية من ناحية زراعة النخيل بنسبة 26 %، تليها الجزائر فالمملكة العربية السعودية.

وبين وهبي أن أحد أكبر التحديات التي تواجه زراعة النخيل عربياً تكمن في أن العمالة تعاني من قلة المعرفة والممارسة الزراعية الجيدة، منوّهاً بأهمية الإرشاد الزراعي الذي يكاد يكون منعدماً، الأمر الذي أدى إلى ضعف الإنتاجية في الواحات التقليدية، إلى جانب قلة المياه وزيادة الملوحة، مشيداً بفكرة المزراع المتخصصة ومدى تأثيرها الكبير على الواحات الزراعية من ناحية الإنتاج.