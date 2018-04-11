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ولي العهد يصل إلى مملكة إسبانيا

ولي العهد يصل إلى مملكة إسبانيا
http://almnatiq.net/?p=565102
المناطق - واس

وصل بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم إلى مملكة إسبانيا في زيارة رسمية، وذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – واستجابةً للدعوة المقدمة من الحكومة الإسبانية.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله العاصمة الإسبانية صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، ومعالي وزيرة الدفاع الإسبانية ماريا دولوريس دي كوسبيدال وسفير إسبانيا لدى المملكة ألبارو إيرانثو والمديرة العامة لشؤون المغرب والبحر المتوسط والشرق الأوسط إيبا فيليثيا مارتينيث سانشيث وقائد قاعدة توريخون دى أردوث العسكرية وملحقاتها اللواء خوليوأيوسوميقيل والمساعد الميداني لجلالة الملك وعدد من المسؤولين في البلدين.

ويضم الوفد الرسمي لسمو ولي العهد معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان.

ويضم الوفد المرافق صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان محافظ الهيئة الملكية في العلا ،وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد الخطيب ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد الأستاذ ثامر نصيف.

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