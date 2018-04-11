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نائب أمير منطقة جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد العبدلي

نائب أمير منطقة جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد العبدلي
http://almnatiq.net/?p=565110
العارضة - المناطق 

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان وجموع المصلين, بعد صلاة العصر اليوم بجامع الراجحي بمحافظة العيدابي, صلاة الميت على الشهيد الرقيب أول عبدالله بن أحمد العبدلي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وعقب الصلاة نقل سمو نائب أمير منطقة جازان تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد, كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لأسرة الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم , عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده ــ رحمه الله ــ في ميادين الشرف, مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
أدّى الصلاة مع سمو نائب أمير المنطقة , محافظ العارضة نايف بن ناصر بن لبدة , وعدد من منسوبي القوات المسلحة ، ومشايخ شمل قبائل العارضة وعدد من المسؤولين.

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