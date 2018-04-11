معيار ويب جديد لتسجيل الدخول دون كلمة مرور

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المناطق - الرياض

تحاول شركات التكنولوجيا التخلص من كلمات مرور الويب منذ سنوات، ويبدو الآن أنها وصلت إلى مرحلة هامة في ما يتعلق بذلك.

فقد أطلقت شركة “FIDO Alliance” ورابطة الشبكة العالمية “W3C” معيار مصادقة الويب، ضمن أحدث إصدار من متصفح “فايرفوكس”، وسيتم دعمه في الإصدارات القادمة من متصفح غوغل كروم وإيدج من مايكروسوفت، خلال الأشهر القليلة المقبلة، فيما لم تعلق آبل على دعم متصفح سفاري لـ “WebAuthn”، على الرغم من أن الشركة كانت جزءا من مجموعة العمل التي طورت المعيار.

ويحمل معيار المصادقة اسم “WebAuthn”، وسيتيح هذا المعيار نقل المستخدمين من كلمات المرور إلى أساليب تسجيل دخول أكثر أمانا، حيث يتيح إمكانية الوصول إلى أية خدمة عبر الإنترنت تقريبا، في متصفح الكمبيوتر الشخصي باستخدام رمز “Yubikey” وفقا لمعيار “FIDO”.

ويمكن لمعيار الويب الجديد أن يحل مكان كلمات المرور، كما يمكن مع وجوده الاستمرار في استخدام الأساليب المألوفة مثل برامج قراءة بصمات الأصابع والكاميرات ومفاتيح “USB”.

ومعايير الويب هي مجموعة من الشروط تم إنشاؤها من قبل منظمة “W3C” بهدف تسهيل قابلية الوصول إلى المعلومات والتعامل معها باستخدام المنتجات المتخصصة في شبكة الويب، كالمتصفحات وبرامج تحرير المواقع وبرامج الإدارة.

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