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مدني الرياض يحذر من أمطار رعدية على العاصمة والأجزاء المجاورة لها

مدني الرياض يحذر من أمطار رعدية على العاصمة والأجزاء المجاورة لها
http://almnatiq.net/?p=565118
المناطق - الرياض

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ وذلك لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على العاصمة الرياض والأجزاء المجاورة لها، ( الدرعيه و حريملاء وثادق و رماح وضرما ومرات ) تستمر حتى الرابعه صباحاً.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، الرائد محمد الحمادي، بالجميع التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبُعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية، التي تعرضت لمياه الأمطار؛ تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار، وعدم استعمال الجوال أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ، من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناء على ما يرد من مستجدات وتغيُّرات في الحالة الجوية.

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