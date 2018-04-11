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رغبة بتأسيس إعلام رياضي محترف ومتميز

إلزام الإعلاميين الرياضيين باستخراج رخص مزاولة المهنة

إلزام الإعلاميين الرياضيين باستخراج رخص مزاولة المهنة
http://almnatiq.net/?p=565121
المناطق - واس

أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تعميمًا لكافة القنوات الفضائية والإذاعية المرخصة بالالتزام بعدم ظهور أي إعلامي رياضي على شاشتها أو أثيرها، إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة مهنة الإعلام، من قبل الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي.

وأكدت الهيئة في تعميمها الصادر اليوم، أنه سيتم تطبيق النظام بحق من يخالف هذه التعليمات، رغبة في المساهمة مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، بتأسيس إعلام رياضي محترف ومتميز، يساعد على رفع مستوى القطاع الرياضي وينمي روح المنافسة، ويحد من التجاوزات والإساءات والتعصب الرياضي.

وكان الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي قد بدأ في فترة سابقة في استقبال طلبات العضوية عبر البوابة الإلكترونية للاتحاد، ويستعد حالياً لإصدار الدفعة الأولى من البطاقات خلال الأسبوع المقبل، حيث تلقى الاتحاد أكثر من 430 طلبًا للعضوية.

وتأتي هذه الخطوات كإجراء هو الأول من نوعه تجاه الإعلام الرياضي بعد إطلاق الاتحاد مطلع العام الحالي، وقد بدأ ممارسة مهامه بالعديد من الإجراءات والترتيبات مع الجهات المعنية بما يحقق أهداف الاتحاد، ويسهم في تفعيل أدواره على أرض الواقع.

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