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الجيش اليمني يعلن تحرير ميدي بالكامل

الجيش اليمني يعلن تحرير ميدي بالكامل
http://almnatiq.net/?p=565124
المناطق - الرياض
أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الخامسة في اليمن، الأربعاء، أن مدينة ميدي الساحلية باتت “محررة بشكل كامل”، من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية.

واحتفلت قيادة المنطقة الأربعاء، بتحرير وتطهير جميع أحياء مدينة ميدي من الميليشيا، بمشاركة السلطة المحلية ممثلة، وقيادة العمليات المشتركة التابعة للتحالف العربي، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمينة.

وقال قائد المنطقة الخامسة، يحيى صلاح، إن “مدينة ميدي تعتبر بوابة النصر والتحرير لكامل المحافظة، وكما رفعت سارية العلم اليوم بمدينة ميدي وسترتفع غدا في كل محافظات إقليم تهامة وفي العاصمة صنعاء”.

وأشاد قائد التحالف بمنطقة جازان، محمد الميسري، بالانتصارات التي حققها أبطال الجيش بتحرير مدينة ميدي، مؤكدا استمرار دعم التحالف العربي حتى يتم تحرير كافة الأراضي اليمنية من مليشيا الحوثي الانقلابية .

وأطلقت قوات الجيش، مسنودة بالتحالف العربي عملية عسكرية واسعة تمكنت خلالها من خلالها تحرير مدينة ميدي بشكل كامل بعد ثلاثة أيام من المعارك المتواصلة.

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