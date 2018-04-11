الاتفاق يختتم تدريباته قبل مواجهة التعاون وعينه على الثلاث نقاط

اختتم الاتفاق تدريباته مساء اليوم الاربعاء على ملعب عبدالله الدبل بالنادي استعداداً لمواجهة التعاون غداً الخميس ضمن الجولة الـ26 والأخيرة له هذا الموسم من الدوري السعودي للمحترفين .

وكان مساعد مدرب الفريق أحمد الرويعي قد نوع من التدريبات ما بين اللياقية والفنية والترفيهية.

من جهته أكد مدير الفريق سياف البيشي جاهزية اللاعبين فنياً ونفسياً للمباراة، مشيراً إلى أهمية الظفر بنتيجة المباراة لتحسين مركز الفريق.

وأثنى البيشي على ما أظهره اللاعبون من روح معنوية عالية ومستوى فني خلال المباريات الماضية وانضباطهم في التدريبات خلال هذا الموسم .