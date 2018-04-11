مدير عام “ايفاء” يستقبل وفداً من مهندسي شركة الغاز

استقبل الاستاذ سعد بن عبد المقبل المدير العام لجمعية المعاقين بالشرقية ( إيفاء) صباح اليوم وفداً زائراً من مهندسي شركة الغاز بالجعيمة حيث قدم لهم شرحاً موجزاً عن دور الجمعية ورسالتها من خلال مجسم الجمعية ومراكزها ووحداتها .

كما اصطحبهم في جولة لوحدة العلاج الوظيفي حيث استمع الزائرون من خلال مشرفي الوحدة على دور وحدة العلاج الطبيعي واهميتها كما اعرب بعض المرضى عن امتنانه بالدور الذي قامت به في سبيل تحسن حالته بدرجة كبيرة .

كما تمت زيارة وحدة العلاج الطبيعي واطلع الوفد الزائر على انجازات الوحدة ودورها واهميتها في خدمة الحالات التي تراجعها.

وفي الصالة الرياضية حضر الزائرون مباراة في كرة الهدف بين طلاب الجمعية من وحدة التأهيل المهني ذكور ووحدة الرعاية النهارية كبار وتجدر الاشارة الى أن لعبة كرة الهدف من ابتكارات الجمعية وهي مستوحاة من لعبة كرة الهدف للمكفوفين وهي خاصة بحالات المعاقين حركيا حيث تساعدهم اللعبة على التفاعل مع الحياة ومع المجتمع والترفيه عنهم .

وفي ختام المباراة قام الوفد الزائر بتوزيع الجوائز والهدايا على طلاب وحدتي الرعاية النهارية والتأهيل المهني .

وفي ختام اللقاء : اعرب الزائرون عن سعادتهم وامتنانهم العميق بدور الجمعية ورسالتها وان ما شاهدوه يمثل نقلة نوعيه كبيرة في خدمات ورعاية المعاقين في المنطقة الشرقية حيث تعد ( إيفاء) رائدة في هذا الميدان من خلال ما تقدمه من خدمات كبيرة في هذا الصدد .

كما شكر الاستاذ سعد المقبل المدير العام مهندسي شركة الغاز بالجعيمة على حرصهم في التواصل مع الجمعية والتفاعل مع حاجات الابناء من ذوي الإعاقة من ابناء المنطقة الشرقية الذين تخدمهم الجمعية .