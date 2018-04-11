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الدكتور الأحمدي يؤكد صور الأقمار الليلية يمكنها التنبؤ بالسنوات التي لايوجد لها تعداد سكاني

الدكتور الأحمدي يؤكد صور الأقمار الليلية يمكنها التنبؤ بالسنوات التي لايوجد لها تعداد سكاني
http://almnatiq.net/?p=565152
المناطق - سطام الفروان 
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، تنظم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الملتقى الثاني عشر لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة العربية السعودية، تحت شعار “نظم المعلومات الجغرافية في خدمة القطاع العام والمجتمع” وذلك في الفترة من 24 – 26 رجب المقبل، الموافق 10 – 12 أبريل 2018م، بمدينة الدمام.
شاركت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمعرض المصاحب للمؤتمر، وأظهرت المنتجات والتطبيقات المختلفة الخاصة بتقنية الإستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية. بالإضافة إلى ذلك قدم الدكتور محمد بن حسين الأحمدي في الجلسة العلمية الأولى عرض بعنوان “فاعلية صور الأقمار الليلية بالتنبؤ السكاني على مستوى مناطق المملكة”.
أشار الدكتور الأحمدي إلى أن البيانات السكانية تعتبر من أهم العوامل المؤثرة على التنمية المستدامة، وتبرز أهمية البيانات السكانية في أنها المصدر الأساسي الذي يعتمد عليه في رسم السياسات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية. على الرغم من أهمية التعداد السكاني إلا أنه يعتبر عملية مكلفة، لهذا السبب يعقد التعداد كل عشرة سنوات في معظم دول العالم. السنوات التي لايوجد لها تعداد سكاني غالباً ما يتم التنبؤ بها إحصائياً عن طريق متغيرات الخصوبة، والوفيات، والهجرة.
أوضح الأحمدي كفائة وفاعلية تقنيات الإستشعار عن بعد الليلية (DMSP/OLS) ونظم المعلومات الجغرافية في التنبؤ بعدد السكان للسنوات التي لا يوجد لها تعداد سكاني. في هذا البحث تم إستخدام نظرية (Adjusted Dasymetric Mapping) للحصول على المعاملات الإحصائية السكانية، وبعد ذلك تمت عملية التنبؤ السكاني.
التعداد السكاني في المملكة العربية السعودية متوفر فقط في أربعة أعوام وهي 1974م، و1992م، و2004م، و2010م. تم إستخدام عام 2004م لتطوير نموذج التنبؤ السكاني، وعامي 1992م و2010م لفحص وتقييم النتائج. بلغ الخطأ النسبي العام (ORE) 13% و 2.5% لعامي 1992م و2010م على التوالي، بينما بلغ الخطأ النسبي السكاني الموزون (PWMAPE) 15% و 16% لنفس الأعوام على التوالي.

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