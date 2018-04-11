النفط يقفز لأعلى مستوى خلال 3 سنوات

وجرى تداول عقود خام القياس العالمي مزيج برنت وخام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط عند أعلى مستوياتهما منذ 2014 ، وفق “رويترز”.

وألقت المخاوف الجيوسياسية بظلالها على مخزونات الخام العالمية كمحرك رئيسي للأسواق.

وقفزت عقود برنت 2 في المئة إلى 72.46 دولار للبرميل مسجلة أعلى مستوياتها منذ أوائل ديسمبر 2014 بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإطلاق صواريخ على سوريا، ردا على هجوم كيماوي على مدينة دوما السورية مطلع الأسبوع الجاري.

وصعدت عقود الخام الأميركي 2.8 في المئة إلى 67.45 دولار للبرميل.