أمير الجوف يؤكد على تحقيق رؤية 2030 خلال استقباله رئيس الغرفة التجارية ونوابه

المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة المهندس ماجد بن معدي الرويلي يرافقه نواب وأعضاء المجلس ، الذين قدموا للسلام على وتهنئته بصدور الأمر الكريم بتعيينه أميراً للمنطقة .

واستعرض سمو أمير منطقة الجوف خلال الاستقبال جهود الغرفة وأنشطتها التجارية والصناعية ومدى تعاون رجال الأعمال والشركات في خدمة المجتمع ودعم فعاليات المنطقة ، مؤكداً على دور الغرفة الرائد في تنمية المنطقة من الجانب الاقتصادي من خلال طرح الفرص الاستثمارية ودعوة رجال الأعمال من داخل وخارج المنطقة لها مع تقديم التسهيلات أمامهم ، إضافة إلى تعاون غرفة الجوف مع الغرف النشطة بالمملكة .

وشدد سمو الأمير بدر بن سلطان على العمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال الاستثمار بأبناء الوطن وتقديم التسهيلات أمامهم في المنشأت المتوسطة والصغيرة ودعمهم وتشجيعهم ، والعمل على خلق فرص استثمارية جديدة بالمنطقة لما تتمتع به من مزايا عديدة تجعل منها منطقة ذات جذب استثماري يجب استغلالها بما يحقق الرؤية الوطنية 2030 .

وأعرب المهندس الرويلي عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على هذه التوجيهات والتي تعد محل اهتمام مجلس الإدارة ورجال الأعمال بالمنطقة .

وفي الختام تسلم سمو الأمير بدر بن سلطان من رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة تقريرا عن أداء ودرعا تذكاريا بهذه المناسبة كما التقطت الصورة الجماعية مع سموه .