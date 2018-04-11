ثلث أموال قطر في الخارج بيد ستة أشخاص !

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المناطق - متابعات

يوماً بعد آخر تتكشف المزيد من الحقائق حول جريمة نهب ثروات الشعب القطري والأطراف المتسببة في تعميق وإستشراء الفساد في مفاصل الدولة ماجعل المواطن القطري يعيش أسوأ أزمة إقتصادية في تاريخه.

وأظهرت هذه الحقائق تشارك ستة من أفراد أسرة آل ثاني مقربين لتنظيم الحمدين في هذه الجريمة لدرجة وصلوا فيها إلى السيطرة على نحو ثلث الإستثمارات الخارجية للدولة ليبدؤا في تضخيم ثرواتهم منها على حساب القطريين.

ومن ضمن الشخصيات الضالعه في جريمة نهب ثروات الشعب القطري المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس أمناء متاحف قطر البالغة من العمر 29 عاما والتي تعرف داخل قطر بسارقة الآثار، وهي شقيقة أمير قطر الحالي، ويتداول القطريين بينهم قصص إنفاقها الباذخ على اللوحات حيث تقدر ميزانيتها السنوية المخصصة لشراء اللوحات مليار دولار، ومنذ العام 2014 أهدرت نحو 4 مليارات دولار لشراء لوحات فنية، ومن بين تلك اللوحات شراءها لوحة دفعت فيها أكثر من 142 مليون دلاور لشراء إحدى ثلاثيات الفنان الإيرلندي فرانسيس بيكون.

ومن أمثلة الهدر التي تنفقها المياسة بنت حمد شراء لوحة لاعبي الورق أثناء إحدى جولاتها الأوروبية حيث استوقفتها لوحه للرسام الفرنسي بول سيزان، يظهر فيها شخصان متقابلان يلعبان الورق ويحتسيان الخمر حيث دفعت فيها نحو 300 مليون دولار كأعلى سعر لوحه فنية تقتنى.

وتضم القائمة السداسية كذلك فيصل بن قاسم آل ثاني الذي تضخمت ثروته بشكل متسارع في الفترة الأخيرة حتى وصلت لـ2.4 مليار دولار، فيما تقدرثروة محمد بن سحيم آل ثاني بـ2.1 مليار دولار، فيما بلغت أرصدة عدد محدود آخر من أسرة آل ثاني بمليار دولار.

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