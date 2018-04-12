السعودية وإسبانيا.. تاريخ من الصداقة وتشييد الجسور

المناطق.. إسلام داوود

بدأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، زيارة رسمية هامة إلى مملكة إسبانيا، تهدف لنسج عروة جديدة في عرى العلاقات السعودية الإسبانية التاريخية، والممتدة لأكثر من 6 عقود.

وبدأت العلاقة بين البلدين منذ عام 1957م، وتعد امتدادا لتاريخ حضاري ضخم، حيث تعززت العلاقات بين البلدين بفضل الاتفاقيات القائمة بينهما حالياً ومنها اتفاقية في المجال الثقافي وقعت عام 1404هـ تشمل التعاون في مجالات التعليم العالي والبحوث وتعليم اللغات وتشجيع التعاون بين الجامعات واتفاقية أخرى للتعاون في المجال الجوي وقعت عام 1408هـ.

وتبرز مذكرة التفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين التي تم توقيعها في مدينة الرياض في الثامن من شهر أبريل عام 2006م كواحدة من أهم الاتفاقات الثنائية بين البلدين.

تعاون اقتصادي:

بالإضافة لذلك وقعت البلدين اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين المملكة وإسبانيا.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإسبانيا بلغ خلال عام 2011م ما مجموعه 33.4 مليار ريال وجاءت إسبانيا بالمرتبة 11 في قائمة التبادل التجاري السعودي مع الدول الأخرى.

وتعد إسبانيا إحدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة، إذ هناك ما يقارب 33 مشروعا مشتركاً بين البلدين ، بينها 13 مشروعًا صناعيًا، و20 مشروعاً متنوعاً، تبلغ خلالها نسبة إسبانيا في المشاريع الصناعية 32% ، ونسبة المملكة 43 %، و25 % لمستثمرين من دول أخرى، كما تبلغ نسبة الأسبان في المشاريع غير الصناعية 29% ، و52% للسعوديين، و19% لمستثمرين من دول أخرى.

تقارب سياسي:

وهناك قاسم مشترك بين المملكة وإسبانيا تجاه السلام في المنطقة يؤكد تقارب وجهات النظر بين البلدين تجاه هذه المسألة عبّر عنه صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السابق – رحمه الله – في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع معالي وزير الخارجية والتعاون الإسباني السابق ميغل انخل موراتينوس السابق على هامش زيارة الملك خوان كارلوس ملك إسبانيا السابق إلى المملكة العربية السعودية في شهر أبريل 2006 م حيث قال سموه: “إن العلاقات بين بلدينا في هذا الصدد تنطلق من أرضية مشتركة فمدريد انطلقت منها عملية السلام في الشرق الأوسط، وأسفرت عن وضع أسس للسلام على مبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات الشرعية الدولية والرياض انطلقت منها المبادرة العربية للسلام على مبدأ الانسحاب الكامل مقابل السلام الشامل.

رصيد تاريخي:

بدوره، أكد الملك الإسباني فيليب السادس، في زيارته التاريخية للمملكة في 2017م، حرص بلاده على تطوير علاقاتها الاقتصادية التجارية والاستثمارية مع السعودية، انطلاقاً مما تمتلكه من رصيد تاريخي وثقافي طويل، فضلاً عن المكانة المتميزة التي بلغتها الشراكة الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين البلدين باعتبارهما من أكبر الشركاء التجاريين، مبينا أن إسبانيا تحتل المركز الثالث بين الدول الأوروبية المستوردة من السعودية.

وأوضح حينها أن بلاده تتطلع إلى توثيق علاقاتها التاريخية وروابطها مع السعودية على جميع المستويات السياسية والتجارية والاستثمارية، بما يعزز علاقات الصداقة بين الشعبين، وتطوير الشراكة التجارية والاستثمارية، مضيفا أن “وجود العديد من الشركات الإسبانية ومشاركتها في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في المملكة دليل على الثقة الكبيرة في الخبرة والتقنية الإسبانية”.

وأشار إلى أن الشركات الإسبانية تراهن على المستقبل في السعودية، ولهذا فإنها تسعى إلى الاستثمار والدخول في شراكات مع قطاع الأعمال السعودي لتنفيذ العديد من المشاريع في المجالات الهندسية والطاقة المتجددة للمساهمة في التنمية الاقتصادية بالمملكة وتحلية المياه، كما عبر عن رغبة هذه الشركات في المساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني من خلال الإسهام في تأهيل العمالة السعودية وسد الفجوة في التدريب المهني للمساعدة في توفير المزيد من فرص العمل للشباب وتحقيق اقتصاد متنام في المملكة من خلال الشراكة بين قطاعي الأعمال في البلدين.

وأضاف فيليب أن النجاح الذي حققته الشركات الإسبانية في تنفيذ المشاريع التنموية يعد محفزا لتقوم بتنفيذ العديد من المشاريع التنموية، مشيدا في هذا الإطار بما وجده من حسن الضيافة وكرم الاستقبال من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والشعب السعودي، مؤكدا رغبة بلاده في تحقيق المزيد من التعاون التجاري والاقتصادي المستقبلي مع السعودية.



وفي الانفوجرافيك التالي نرصد أهم النقاط حول العلاقات السعودية الإسبانية

انفوجرافيك| السعودية وإسبانيا.. تاريخ من الصداقة وتشييد الجسور

-بدأ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان زيارة رسمية إلى إسبانيا

-الزيارة تأطير لـ6 عقود من التعاون بين المملكة السعودية والإسبانية.

-تتعاون البلدان في مجالات الاقتصادية والتعليم والصحة والاستثمارات.

-إسبانيا الثالثة أوروبيا من حيث التبادل التجاري مع المملكة

-تتقاسم البلدان نفس الرؤية لحل مشاكل الشرق الأوسط لاسيما القضية الفلسطينية.

-الزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين أهم سمة في العلاقة.