جامعة الجوف تختتم النسخة الثامنة من الملتقى العلمي للطلبة

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هنَّأ معالي مدير جامعة الجوف أ.د / إسماعيل البشري الطالبات والطلاب الفائزين بجوائز التميز في الملتقى العلمي الثامن، معرباً عن تفاؤله بما شاهده في الملتقى من أفكار إبداعية تحولت إلى مشروعات متميزة، وقال معاليه : ” إن ما رأيته هذا اليوم، يدل على أن الجامعة ولله الحمد تزخر بالعقول الشابة المتميزة القادرة بإذن الله على تحقيق رؤية القيادة المتمثلة في الاعتماد على الشباب والاستثمار فيهم، في رحلة التحول التي تعيشها المملكة مستثمرة في شبابها ..”

وشدَّد الدكتور البشري على أن الجامعة هي محور التنمية وموطن الأمل الذي تعلق عليه الأوطان آمالها في اكتشاف ورعاية وتدريب الطلبة على البحث العلمي واستثمار الأفكار وصناعة المستقبل، موجهاً منسوبي الجامعة إلى أهمية البحث والتنقيب عن المواهب وتأهيلها تأهيلاً متقدماً بعيداً عن التعليم التقليدي المعتمد على التلقين، واستثمار معامل الجامعة التي ستكتمل وتكون بيئة علمية لأفكار ومشروعات الطلاب القادمة، مشيداً بمشاركة الطالبات وقدرتهن على الحوار والمناقشة العلمية : “وهذا يبشر بمستقبل متميز لهذا الملتقى في الأعوام المقبلة إن شاء الله”.

وقدَّم مدير الجامعة الشكر للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ممثلة بإدارة الموهوبين، التي شاركت في الملتقى مقدمةً مجموعة من الموهوبين من طلاب مدارس المنطقة.

جاء ذلك خلال رعايته حفل اختتام فعاليات الملتقى، والتي أقيمت على مدار عدة أيام تنافس خلالها طلبة الجامعة في عدة محاور، وأبرزوا مواهبهم وإبداعاتهم عبر المشاريع والابتكارات المتنوعة، والتي عكست ما لدى الطلبة من عقول وقدرات عالية تؤهلهم ليكونوا مساهمين بارزين في مسيرة بناء الوطن.

وكانت عمادة شؤون الطلاب قد نظمت الملتقى وأشرفت على فعالياته منذ انطلاقتها حتى حفل الختام الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء، بحضور معالي مدير الجامعة ووكلائها وعدد من قياداتها من عمداء الكليات والعمادات المساندة، حيث انطلق الحفل بجلستين علميتين ضمن محور العلوم الصحية في شطر الطالبات، بمشاركة الطالبات مرام النمر، وأثير الدرزي، وبشاير العمري، وإباء العتيبي، وإخلاص الراضي، فيما ضمت لجنة المناقشة عدداً من الأساتذة المتخصصين في الكليات الصحية.

وألقت الطالبة سبأ الراشد كلمة الطالبات والطلاب، وأعربت خلالها عن اعتزازها وزميلاتها وزملاءها الطلبة بهذه الفرصة، وعن شكرها للدعم الذي تلقته المجموعات الطلابية لتحقيق هذا التميز، أعقب ذلك عرض فيلم يوثق مجريات المؤتمر منذ يومه الأول وحتى اليوم الأخير، تلاه فيلم توعوي أعدته الطالبتين خيريه الشمري وفاطمة البلوي من كلية العلوم والآداب بالقريات، تناولن خلاله ظاهرة الإدمان بمختلف أنواعه.

واختتم الحفل الذي نُقل تلفزيونياً لمجمع الطالبات في سكاكا، بتكريم الكليات المشاركة، والإعلان عن الطلبة الفائزات والفائزين بجوائز المؤتمر، فيما يمكن الاطلاع على الأسماء من خلال المرفق





