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بواقع 4733 خريجاً وخريجة من سكاكا والقريات وطبرجل 

الأمير بدر بن سلطان يرعى حفل تخريج الدفعة 12 من جامعة الجوف

الأمير بدر بن سلطان يرعى حفل تخريج الدفعة 12 من جامعة الجوف
http://almnatiq.net/?p=565194
المناطق - الجوف

 يشرّف أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز مساء غداً الخميس حفل تخريج الدفعة الثانية عشرة من طلاب جامعة الجوف وطالباتها.

    وسيقام حفل تخريج الطلبة من كافة الفروع في المدينة الجامعية بالمنطقة والبالغ عددهم 4733 خريجاً وخريجة ، كما سيقام حفل تخريج طالبات سكاكا مساء يوم السبت 28 / 7 / 1439هـ في مجمع كليات البنات بمدينة سكاكا، فيما سيحتضن مجمع كليات البنات بالقريات حفل تخريج طالبات القريات وطبرجل  يوم السبت 5 / 8 / 1439هـ.
   وأوضح معالي مدير جامعة الجوف أ.د إسماعيل بن محمد البشري أن تشريف سمو أمير المنطقة يعد داعماً لمسيرة الجامعة ، مشيراً إلى أن حفل هذا العام سيشهد تخريج أول دفعة من برنامج الماجستير في الجامعة في تخصصات المناهج العامة والفقه وأصوله.
   ورحب معالي الدكتور البشري باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة بقدوم صاحب السمو الملكي أمير المنطقة للمدينة الجامعة وتكريمه لهذه الدفعة من أبناء الوطن وبناته ، الذين يُتأمل منهم أن يكونوا لبنات بناء وتنمية وحماية لوطنهم الغالي ومقدراته وفق رؤية المملكة 2030 والتي تركز على أن الإنسان السعودي الذي يشكل الشباب 70% من تكوينه، هو الثروة الحقيقة التي يراهن عليها الوطن، ويتحول للاستثمار فيها.
   رافعا شكر وتقديرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين – حفظهم الله – على ما يقدمون من دعمٍ كبير لقطاع التعليم والجامعات ، كما رفع شكره لسمو أمير المنطقة على هذه الرعاية الكريمة ، ولمعالي وزير التعليم على دعمه ومتابعته لشؤون الجامعة.

 

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