احدث الأخبار

الحرب قادمة لا محالة .. بريطانيا تحرك غواصات صوب سوريا
أبرز المواد
 الليرة التركية .. تدهور قياسي وسريع
أبرز المواد
 الجزائر.. لقي مصرعه لأنه “منع الرذيلة” في “المسجد الأعظم”
أبرز المواد
 للرجال فقط… دراسة حديثة تكشف سر السعادة
أبرز المواد
 أمير الجوف يؤكد على زيادة واستحداث رحلات إلى مطار المنطقة خلال استقباله مدير مكتب الخطوط
منطقة الجوف
 الأمير بدر بن سلطان يرعى حفل تخريج الدفعة 12 من جامعة الجوف
منطقة الجوف
 جامعة الجوف تختتم النسخة الثامنة من الملتقى العلمي للطلبة
منطقة الجوف
 السعودية وإسبانيا.. تاريخ من الصداقة وتشييد الجسور
أبرز المواد
 ثلث أموال قطر في الخارج بيد ستة أشخاص !
أبرز المواد
 أمير الجوف يؤكد على تحقيق رؤية 2030 خلال استقباله رئيس الغرفة التجارية ونوابه
منطقة الجوف
 الأكاديمية السعودية للطيران المدني تحتفل بتخريج 165 طالبًا في عدد من التخصصات
أبرز المواد
  دراسة سعودية تحلل حفر الخندق باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
المنطقة الشرقية
بالصور.. العلا أكبر متحف مفتوح في العالم

بالصور.. العلا أكبر متحف مفتوح في العالم

أبرز المواد
شاهد .. سرعة البديهة وقوة الحجة والرد المقنع تفتت سؤالا ملغوما لصحفية فرنسية وجهته لولي العهد

شاهد .. سرعة البديهة وقوة الحجة والرد المقنع تفتت سؤالا ملغوما لصحفية فرنسية وجهته لولي العهد

أبرز المواد
دراسة: هذا ما يحدث لجسمك عندما تأكل الفلفل الحار

دراسة: هذا ما يحدث لجسمك عندما تأكل الفلفل الحار

أبرز المواد
شاهد.. ولي العهد يمازح الحاضرين في عشاء “الإليزيه” ويوضح سر حمله صلصة الباربكيو من أمريكا

شاهد.. ولي العهد يمازح الحاضرين في عشاء “الإليزيه” ويوضح سر حمله صلصة الباربكيو من أمريكا

أبرز المواد

أمير الجوف يؤكد على زيادة واستحداث رحلات إلى مطار المنطقة خلال استقباله مدير مكتب الخطوط

أمير الجوف يؤكد على زيادة واستحداث رحلات إلى مطار المنطقة خلال استقباله مدير مكتب الخطوط
http://almnatiq.net/?p=565197
المناطق - الجوف

 

   التقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم مدير مكتب الخطوط الجوية العربية السعودية بمنطقتي الجوف والحدود الشمالية أنس بن علي الغامدي وعددا من منسوبي المكتب الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه أميراً للمنطقة.

   وفي بداية اللقاء اطلع سمو أمير منطقة الجوف على سير العمل في مكتب الخطوط بالمنطقة وعدد الرحلات الداخلية والدولية ، كما ناقش سموه زيادة عدد الرحلات من والى المنطقة في المدن الرئيسية مع مراعاة جدولت أوقات الرحلة بما يتناسب مع ظروف ومتطلبات المسافرين واستحداث رحلات جديدة للمدينة المنورة والمنطقة الشرقية ، و العمل على إيجاد رحلة مباشرة من مطار الجوف إلى مطار العاصمة الأردنية عمان ، إضافة إلى الأسباب التي منعت شركتي نقل الأولى داخلية والثانية دولية من الاستمرار في تقديم خدماتها بالمنطقة .

  وثمن الغامدي دعم سمو أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات ، سائلاً الله العلي القدير أن يمده وزملائه بعونه وتوفيقه لتقديم أفضل الخدمات لأبناء وزوار المنطقة.

   وفي نهاية اللقاء تسلم الأمير بدر بن سلطان درعا تذكاريا كما التقطت صورة جماعية مع سموه .

روابط ذات صلة

الأمير بدر بن سلطان يرعى حفل تخريج الدفعة 12 من جامعة الجوف

الأمير بدر بن سلطان يرعى حفل تخريج الدفعة 12 من جامعة الجوف
جامعة الجوف تختتم النسخة الثامنة من الملتقى العلمي للطلبة

جامعة الجوف تختتم النسخة الثامنة من الملتقى العلمي للطلبة
أمير الجوف يؤكد على تحقيق رؤية 2030 خلال استقباله رئيس الغرفة التجارية ونوابه

أمير الجوف يؤكد على تحقيق رؤية 2030 خلال استقباله رئيس الغرفة التجارية ونوابه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*