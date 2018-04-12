الليرة التركية .. تدهور قياسي وسريع

المناطق - وكالات

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد مقابل الدولار واليورو، الأربعاء، مع تنامي قلق المستثمرين بشأن توقعات السياسة النقدية والتضخم.

وسجلت الليرة مستوى منخفضا جديدا عند 4.1435 للدولار مقارنة مع 4.1166 في إغلاق الثلاثاء. وبلغت العملة التركية 5.1274 ليرة لليورو.

وفتح عائد السندات القياسية التركية لأجل عشر سنوات عند 13.5 بالمئة صعودا من 13.41 بالمئة في اليوم السابق.

ويرى المستثمرون القلقون من التضخم والعجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية أن البنك المركزي بحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لدعم الليرة.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان انتقد، الجمعة، السياسة النقدية للحكومة الحالية، لا سيما معارضته رفع الفائدة؛ وقال “كيف سيكون هناك استثمارات إذا لم تخفض أسعار الفائدة”.

وأضاف قائلا “يجب أن ننقذ المستثمر من أسعار الفائدة المرتفعة حتى يتسنى له ضخ الاستثمارات. وعندما تكون هناك استثمارات سيكون هناك توظيف وإنتاج وتصدير”.