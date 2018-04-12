احدث الأخبار

كارثة جوية بالجزائر.. 257 قتيلا حصيلة تحطم الطائرة العسكرية
أبرز المواد
 دراسة جيولوجية: أهداف ميسي تتسبب في زلازل بإسبانيا
أبرز المواد
 “تميم” زار أمريكا لحل أزمة المقاطعة.. فجاءه هذا الرد الحاسم من “قرقاش”
أبرز المواد
 شاهد .. مدن إيران تشتعل غضبا .. وقريبا قطع رؤوس نظام الملالي
أبرز المواد
 ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا .. ركلة جزاء جدلية أنقذته
أبرز المواد
 شاهد.. “سيمبسون الخليج” متنبئا منذ 2011 : قطر تنتظر “مصيبة” ولن تنظم كأس العالم 2022
أبرز المواد
 بايرن يعبر إشبيلية لنصف نهائي أبطال أوروبا
أبرز المواد
 الحرب قادمة لا محالة .. بريطانيا تحرك غواصات صوب سوريا
أبرز المواد
 الليرة التركية .. تدهور قياسي وسريع
أبرز المواد
 الجزائر.. لقي مصرعه لأنه “منع الرذيلة” في “المسجد الأعظم”
أبرز المواد
 للرجال فقط… دراسة حديثة تكشف سر السعادة
أبرز المواد
 أمير الجوف يؤكد على زيادة واستحداث رحلات إلى مطار المنطقة خلال استقباله مدير مكتب الخطوط
منطقة الجوف
بالصور.. العلا أكبر متحف مفتوح في العالم

بالصور.. العلا أكبر متحف مفتوح في العالم

أبرز المواد
دراسة: هذا ما يحدث لجسمك عندما تأكل الفلفل الحار

دراسة: هذا ما يحدث لجسمك عندما تأكل الفلفل الحار

أبرز المواد
شاهد.. ولي العهد يمازح الحاضرين في عشاء “الإليزيه” ويوضح سر حمله صلصة الباربكيو من أمريكا

شاهد.. ولي العهد يمازح الحاضرين في عشاء “الإليزيه” ويوضح سر حمله صلصة الباربكيو من أمريكا

أبرز المواد
متحدث التحالف: إسقاط طائرة معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية حاولت استهداف مطار أبها

متحدث التحالف: إسقاط طائرة معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية حاولت استهداف مطار أبها

أبرز المواد

ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا .. ركلة جزاء جدلية أنقذته

ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا .. ركلة جزاء جدلية أنقذته
http://almnatiq.net/?p=565215
المناطق - وكالات

تأهل ريال مدريد الإسباني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم خسارته 1-4 أمام يوفنتوس الإيطالي.

وركلة الجزاء التي احتسبها الحكم في اللحظات الاخيرة من الوقت بدل الضائع، جنبت ريال مدريد خوض شوطين إضافيين أمام ضيفه الإيطالي، الذي قلب تأخره الكبير ذهابا صفر-3 إلى فوز لافت 3-1 في إياب ربع النهائي.

وسجل ليوفنتوس المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش برأسيتين (2 و37) ولاعب الوسط الفرنسي بليز ماتويدي بعد خطأ من حارس ريال الكوستاريكي كيلور نافاس (61).

وفي وقت كان يستعد الفريقان لشوطين إضافيين منح الحكم ركلة جزاء جدلية ترجمها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا وحيدا لريال ليتأهل الملكي 4-3 بمجموع المباراتين.

واحتسبت ركلة الجزاء بعد تعرض البديل لوكاس فازكيز لعرقلة من المغربي المهدي بنعطية، وسط اعتراضات شديدة من قائد وحارس يوفنتوس جيان لويجي بوفون، الذي طرده الحكم مايكل أوليفر.

وحل فويتشيخ شتينسني بديلا لبوفون، لكنه لم يتمكن من التصدي لركلة رونالدو، ليعزز ريال مدريد رقمه القياسي ببلوغ المربع الذهبي للمرة الثامنة على التوالي.

وانضم ريال في نصف النهائي إلى ليفربول الإنجليزي الذي تخطى الثلاثاء مواطنه مانشستر سيتي (3-صفر و2-1)، وروما الإيطالي الذي صدم برشلونة الإسباني (1-4 و3-صفر) وبايرن ميونيخ الألماني المتأهل الأربعاء على حساب إشبيلية الإسباني (2-1 وصفر-صفر).

روابط ذات صلة

كارثة جوية بالجزائر.. 257 قتيلا حصيلة تحطم الطائرة العسكرية

كارثة جوية بالجزائر.. 257 قتيلا حصيلة تحطم الطائرة العسكرية
دراسة جيولوجية: أهداف ميسي تتسبب في زلازل بإسبانيا

دراسة جيولوجية: أهداف ميسي تتسبب في زلازل بإسبانيا
“تميم” زار أمريكا لحل أزمة المقاطعة.. فجاءه هذا الرد الحاسم من “قرقاش”

“تميم” زار أمريكا لحل أزمة المقاطعة.. فجاءه هذا الرد الحاسم من “قرقاش”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*