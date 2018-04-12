شاهد.. “سيمبسون الخليج” متنبئا منذ 2011 : قطر تنتظر “مصيبة” ولن تنظم كأس العالم 2022

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http://almnatiq.net/?p=565218
المناطق - الرياض

تعيش قطر وتنظيم الحمدين، وضعا لا يحسد عليه على الإطلاق، من كافة النواحي السياسية والاقتصادية والرياضية، بسبب مقاطعة العديد من الدول العربية لها في الفترة الأخيرة لدعمها الإرهاب.

هذه الاتهامات بالتأكيد تؤثر على فرص قطر في استضافة كأس العالم 2022 والذي تستعد له مُنذ سنوات عديدة، ولكن هناك نبوءة قديمة قد أشارت إلى أن كأس العالم 2022 لن يُقام في قطر، مع العلم “كذب المنجمون ولو صدقوا”.

على غرار الكرتون الأمريكي الشهير “سيمبسون” الذي تنبأ بأحداث كثيرة حول العالم، جاء صاحب تلك النبوءة التي لم يدخلها ضمن إطار النبوءات وإنما رؤى يبني عليها ما يحدث، هو جاسم بهمن لاعب كرة قدم كويتي، تنبأ بها عام 2011 عندما قال أن كأس العالم لن يُقام في قطر بسبب مصيبة ستحل بها.

وأشار في حديثه أيضا إلى مصيبة جيولوجية التي تحفظ على ذكرها أمام كاميرات التليفزيون، وقد تكون هي قناة سلوى التي تعتزم المملكة حفرها خلال الفترة المقبلة، لتحول إمارة الإرهاب من دولة إلى جزيرة.

“المصيبة” قد حدثت بالفعل لقطر وهي الجزء الأول من النبوءة .. فهل سيتحقق الجزء الثاني ألا وهو سحب تنظيم كأس العالم منها في الفترة المقبلة !!

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