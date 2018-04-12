“تميم” زار أمريكا لحل أزمة المقاطعة.. فجاءه هذا الرد الحاسم من “قرقاش”

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http://almnatiq.net/?p=565232
المناطق - وكالات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، الأربعاء في تغريدة على حسابه في تويتر، إنه “لا يوجد اختراق في أزمة قطر بعد زيارة أميرها العادية إلى الولايات المتحدة”.

وأكد قرقاش في تغريدته أن “حلّ الأزمة بوابته الرياض وسيتم بجهود خليجية ويشمل مصر، وإطاره السياسي المبادئ والمطالب. الدول الأربع مجمعة على ذلك”.

وكان تميم قد وصل الولايات المتحدة، حيث التقى، الثلاثاء، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في محاولة جديدة لحل أزمته وأزمة نظامه، هذه المرة في واشنطن، رغم أن الطريق الواضح المرسوم منذ البداية يشير إلى الرياض، بيت الحل ومكانه.

 

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