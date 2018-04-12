كارثة جوية بالجزائر.. 257 قتيلا حصيلة تحطم الطائرة العسكرية

المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم عن مقتل 257 شخصاً (247 مسافراً و10 أفراد من طقم الطائرة) في حادث تحطم طائرة عسكرية بعد إقلاعها مباشرة، قرب مطار بوفاريك الجزائري.

وسقطت الطائرة وهي من طراز “إليوشين” روسية الصنع، في مزرعة قرب الخط السريع فيما كانت ستتوقف في “بشار” قبيل توجهها إلى تندوف، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة، لإجلاء الجرحى.

وأكدت وسائل إعلامية محلية أن أغلب القتلى عسكريون، فيما فتح الجيش الجزائري تحقيقاً في الحادثة.

وقال جمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر إن من بين ضحايا الطائرة العسكرية الجزائرية التي تحطمت اليوم الأربعاء 26 شخصا من جبهة البوليساريو”، في ما أكدت قيادة الجبهة أن عدد الضحايا بلغ 30 قتيلا.

وحسب بيان الجبهة، فإن الطائرة كانت “تضم 30 من المرضى الصحراويين ومرافقيهم، من رجال ونساء وأطفال، العائدين من فترة علاج في المستشفيات الجزائرية”.