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للرجال والنساء .. فرص تدريب تعاوني بمؤسسة النقد العربي السعودي

للرجال والنساء .. فرص تدريب تعاوني بمؤسسة النقد العربي السعودي
http://almnatiq.net/?p=565239
المناطق - الرياض

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن بدء التسجيل في برنامج التدريب التعاوني للفصل الصيفي لطلبة وطالبات الجامعات المحلية للعمل بمختلف الإدارات في المؤسسة بالتخصصات الإدارية والمالية والتقنية وغيرها من التخصصات التي تتناسب مع أنشطة المؤسسة.

بداية التدريب:

من الإثنين 1439/10/11هـ (الموافق 2018/6/25م) حتى الخميس 1439/12/5هـ (الموافق 2018/8/16م).

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط ويستمر حتى الأحد الموافق 1439/7/29هـ، وسيتم إبلاغ المتقدمين بالإنضمام أو عدمه بعد أسبوعين من تاريخ إغلاق التسجيل.

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