وفاة مقيم إثر سقوطه في بئر بالمزاحمية

المناطق - المزاحمية

توفي مساء اليوم مقيم متأثرا بإصاباته الخطيرة إثر سقوطه في بئر ( قليب ) شمال المزاحمية.

وفي التفاصيل، تلقى الدفاع المدني بلاغا يفيد بسقوط شخص في بئر شمال المحافظة وعلى الفور تم توجيه في الإنقاذ للموقع، وتم إخراج المصاب ونقل بواسطة سيارة الدفاع المدني لمستشفى المزاحمية وتوفي متأثرا بإصاباته بعد تقديم الخدمات الإسعافية والإنعاش، وحذر الدفاع المدني من الاقتراب من الآبار وأهاب الجميع بتوعية ذويهم بأخطار الآبار.