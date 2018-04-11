“العقدي” يرعى فعاليات ملتقى النقاء من السموم بمدرسة قوز الجعافرة

جازان - المناطق

رعى رئيس مركز قوز الجعافرة الأستاذ أحمد بن جابر العقدي فعاليات ملتقى النقاء من السموم الذي نظمته مدرسة قوز الجعافرة الإبتدائية والمتوسطة وبحضور مفتي منطقة جازان الشيخ محمد بن شامي شيبه ومدير مكتب تعليم صبيا الدكتور عبدالرحمن رديني وشارك به التعليم والصحة والجامعة ومكافحة المخدرات وعدد من الاستشاريين والأطباء المتخصصين لتوعية أبنائهم الطلاب من خطر أفة المخدرات والسموم وخطرها على المجتمع.

حيث بدأت فعاليات الملتقى بحفل خطابي بين أهمية الملتقى والهدف منه ثم توالت فقراته مابين ندوات ومسابقات وكلمات توعوية توجيهية من الجهات المشاركة بدأها مفتي المنطقة الشيخ محمد شيبه بكلمة توجيهيه لأبنائه بين فيها مقاصد الشريعة من هذه الآفة وخطرها تلاها كلمة للدكتور محمد الشريف ثم ندوة للدكتور محسن فقيه مساعد مدير مركز السموم بالمنطقة وعضو الجمعية السعودية للكيمياء بين فيها خطر السموم وأثارها على الفرد والمجتمع وسط تفاعل كبير من طلاب المدرسة وأولياء أمورهم.

عقبها تحدث الشيخ فصال خواجي مدير وحدة الأمن الفكري بمخدرات جازان بكلمة وضح فيها سبل الوقاية من المخدرات.

عقبها قام الجميع بجولة في أروقة المعرض المصاحب للفعالية وأطلعوا على محتوياته مبدين إعجابهم بما شاهدوه مقدرين لإدارة المدرسة مابذلته من جهود والتي أسهمت بفضل الله في نجاح الملتقى.

من جهته قدم قائد مدرسة قوز الجعافرة الإبتدائية والمتوسطة الأستاذ إبراهيم عثاثي شكره الجزيل لجميع الجهات المشاركة والداعمة والراعية لجهودها في إنجاح فعاليات الملتقى مؤكداً بأن هذا الملتقى والذي حمل رسالة سامية وهي النقاء من السموم وأستهدف فئة غالية وهم أبنائهم الطلاب هو أحد القيم التي حرصت المدرسة على تنفيذها وتوسيع دائرة نطاقها حتى خارج أسوار المدرسة لحماية المجتمع بكل فئاته مبيناً بأنه الأول من نوعه من حيث الفعاليات والجهات المشاركة.

وفي الختام قام راعي فعاليات الملتقى رئيس مركز قوز الجعافرة الأستاذ أحمد العقدي بتكريم كافة الجهات المشاركة والداعمة نظير مساهمتهم وجهودهم في نجاح الملتقى متمنياً التوفيق لهم جميعاً.

الجدير بالذكر بأن الملتقى أستمر لمدة يومين وشهد فعاليات مسائية بالمعرض المصاحب له حضرها عدد كبير من أولياء الأمور والزوار الكرام ولقي الإعجاب والاشادة من الجميع.