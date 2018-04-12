احدث الأخبار

القمة العربية تطلق حسابها في تويتر
أبرز المواد
 شاهد .. “صلاح جننهم”.. ليفربول تتحول إلى مقاطعة عربية بالملابس والأغاني و “الطعمية” !!
أبرز المواد
 “العقدي” يرعى فعاليات ملتقى النقاء من السموم بمدرسة قوز الجعافرة
منطقة جازان
 وفاة مقيم إثر سقوطه في بئر بالمزاحمية
منطقة الرياض
 للرجال والنساء .. فرص تدريب تعاوني بمؤسسة النقد العربي السعودي
أبرز المواد
 كارثة جوية بالجزائر.. 257 قتيلا حصيلة تحطم الطائرة العسكرية
أبرز المواد
 دراسة جيولوجية: أهداف ميسي تتسبب في زلازل بإسبانيا
أبرز المواد
 “تميم” زار أمريكا لحل أزمة المقاطعة.. فجاءه هذا الرد الحاسم من “قرقاش”
أبرز المواد
 شاهد .. مدن إيران تشتعل غضبا .. وقريبا قطع رؤوس نظام الملالي
أبرز المواد
 ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا .. ركلة جزاء جدلية أنقذته
أبرز المواد
 شاهد.. “سيمبسون الخليج” متنبئا منذ 2011 : قطر تنتظر “مصيبة” ولن تنظم كأس العالم 2022
أبرز المواد
 بايرن يعبر إشبيلية لنصف نهائي أبطال أوروبا
أبرز المواد
بالصور.. العلا أكبر متحف مفتوح في العالم

بالصور.. العلا أكبر متحف مفتوح في العالم

أبرز المواد
دراسة: هذا ما يحدث لجسمك عندما تأكل الفلفل الحار

دراسة: هذا ما يحدث لجسمك عندما تأكل الفلفل الحار

أبرز المواد
شاهد.. ولي العهد يمازح الحاضرين في عشاء “الإليزيه” ويوضح سر حمله صلصة الباربكيو من أمريكا

شاهد.. ولي العهد يمازح الحاضرين في عشاء “الإليزيه” ويوضح سر حمله صلصة الباربكيو من أمريكا

أبرز المواد
متحدث التحالف: إسقاط طائرة معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية حاولت استهداف مطار أبها

متحدث التحالف: إسقاط طائرة معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية حاولت استهداف مطار أبها

أبرز المواد

شاهد .. “صلاح جننهم”.. ليفربول تتحول إلى مقاطعة عربية بالملابس والأغاني و “الطعمية” !!

شاهد .. “صلاح جننهم”.. ليفربول تتحول إلى مقاطعة عربية بالملابس والأغاني و “الطعمية” !!
http://almnatiq.net/?p=565249
المناطق - وكالات

لا حديث فى إنجلترا الآن سوى عن إبهار النجم العربي محمد صلاح الذى يواصل خطف عقول وقلوب عشاق الكرة الإنجليزية عامة، وجماهير ليفربول خاصة، بفضل أهدافه ومهاراته المميزة التى يتفنن كل مباراة فى إظهارها للجميع فى الملاعب.

جماهير ليفربول ظهرت فى لقطة طريفة عقب مباراة مانشستر سيتى مرتدين ملابس عربية، للاحتفال بالفوز على السيتزينز بأقدام محمد صلاح الذى حول ليفربول إلى مقاطعة عربية سواء بالأغانى أو الملابس أو حتى المأكولات العربية الشهيرة مثل “الطعمية” التى باتت منتشرة بين المواطنين.

كما ظهرت بعض الجماهير محتفلة بمحمد صلاح من خلال الغناء باسمه عقب المباراة.

ويترقب نادى ليفربول قرعة الدور نصف النهائى لمسابقة دورى أبطال بعد غد الجمعة، رفقة نادى روما الإيطالى الذى نجح فى الإطاحة بمنافسه برشلونة الإسبانى فى مفاجأة من العيار الثقيل.

وتختتم منافسات الدور ربع النهائى اليوم، الأربعاء، بإقامة مباراتى ريال مدريد الإسبانى مع يوفنتوس الإيطالى، وبايرن ميونخ الألمانى مع إشبيلية الإسبانى.

 

روابط ذات صلة

القمة العربية تطلق حسابها في تويتر

القمة العربية تطلق حسابها في تويتر
للرجال والنساء .. فرص تدريب تعاوني بمؤسسة النقد العربي السعودي

للرجال والنساء .. فرص تدريب تعاوني بمؤسسة النقد العربي السعودي
كارثة جوية بالجزائر.. 257 قتيلا حصيلة تحطم الطائرة العسكرية

كارثة جوية بالجزائر.. 257 قتيلا حصيلة تحطم الطائرة العسكرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*