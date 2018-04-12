شاهد .. “صلاح جننهم”.. ليفربول تتحول إلى مقاطعة عربية بالملابس والأغاني و “الطعمية” !!

المناطق - وكالات

لا حديث فى إنجلترا الآن سوى عن إبهار النجم العربي محمد صلاح الذى يواصل خطف عقول وقلوب عشاق الكرة الإنجليزية عامة، وجماهير ليفربول خاصة، بفضل أهدافه ومهاراته المميزة التى يتفنن كل مباراة فى إظهارها للجميع فى الملاعب.

جماهير ليفربول ظهرت فى لقطة طريفة عقب مباراة مانشستر سيتى مرتدين ملابس عربية، للاحتفال بالفوز على السيتزينز بأقدام محمد صلاح الذى حول ليفربول إلى مقاطعة عربية سواء بالأغانى أو الملابس أو حتى المأكولات العربية الشهيرة مثل “الطعمية” التى باتت منتشرة بين المواطنين.

كما ظهرت بعض الجماهير محتفلة بمحمد صلاح من خلال الغناء باسمه عقب المباراة.

ويترقب نادى ليفربول قرعة الدور نصف النهائى لمسابقة دورى أبطال بعد غد الجمعة، رفقة نادى روما الإيطالى الذى نجح فى الإطاحة بمنافسه برشلونة الإسبانى فى مفاجأة من العيار الثقيل.

وتختتم منافسات الدور ربع النهائى اليوم، الأربعاء، بإقامة مباراتى ريال مدريد الإسبانى مع يوفنتوس الإيطالى، وبايرن ميونخ الألمانى مع إشبيلية الإسبانى.