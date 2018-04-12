احدث الأخبار

الخطوط الجوية “الكويتية” تعلن وقف رحلاتها إلى لبنان حتى إشعار آخر
أبرز المواد
 “وصفه بـ العبث”.. “اللاحم”: هذا ما يحدث في مدارس البنات!
أبرز المواد
 إدارة الفتح ترسل خطاباً للجنة الانضباط لتعليق عقوبة ساندرو مانويل أمام الهلال لهذا السبب
أبرز المواد
 القمة العربية تطلق حسابها في تويتر
أبرز المواد
 شاهد .. “صلاح جننهم”.. ليفربول تتحول إلى مقاطعة عربية بالملابس والأغاني و “الطعمية” !!
أبرز المواد
 “العقدي” يرعى فعاليات ملتقى النقاء من السموم بمدرسة قوز الجعافرة
منطقة جازان
 وفاة مقيم إثر سقوطه في بئر بالمزاحمية
منطقة الرياض
 للرجال والنساء .. فرص تدريب تعاوني بمؤسسة النقد العربي السعودي
أبرز المواد
 كارثة جوية بالجزائر.. 257 قتيلا حصيلة تحطم الطائرة العسكرية
أبرز المواد
 دراسة جيولوجية: أهداف ميسي تتسبب في زلازل بإسبانيا
أبرز المواد
 “تميم” زار أمريكا لحل أزمة المقاطعة.. فجاءه هذا الرد الحاسم من “قرقاش”
أبرز المواد
 شاهد .. مدن إيران تشتعل غضبا .. وقريبا قطع رؤوس نظام الملالي
أبرز المواد
بالصور.. العلا أكبر متحف مفتوح في العالم

بالصور.. العلا أكبر متحف مفتوح في العالم

أبرز المواد
شاهد.. ولي العهد يمازح الحاضرين في عشاء “الإليزيه” ويوضح سر حمله صلصة الباربكيو من أمريكا

شاهد.. ولي العهد يمازح الحاضرين في عشاء “الإليزيه” ويوضح سر حمله صلصة الباربكيو من أمريكا

أبرز المواد
دراسة: هذا ما يحدث لجسمك عندما تأكل الفلفل الحار

دراسة: هذا ما يحدث لجسمك عندما تأكل الفلفل الحار

أبرز المواد
متحدث التحالف: إسقاط طائرة معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية حاولت استهداف مطار أبها

متحدث التحالف: إسقاط طائرة معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية حاولت استهداف مطار أبها

أبرز المواد

الخطوط الجوية “الكويتية” تعلن وقف رحلاتها إلى لبنان حتى إشعار آخر

الخطوط الجوية “الكويتية” تعلن وقف رحلاتها إلى لبنان حتى إشعار آخر
http://almnatiq.net/?p=565261
المناطق_متابعات

قالت شركة الخطوط الجوية الكويتية أنه تقرر إيقاف رحلاتها إلى جمهورية لبنان اعتبارا من اليوم الخميس ١٢أبريل وحتى إشعار آخر..
ونشرت تغريدة عبر حساب الشركة عل موقع التواصل “تويتر” قالت فيها “تود الخطوط الجوية الكويتية إخطار مسافريها الكرام بأنه وبناء على تحذيرات أمنية جادة وردت من السلطات القبرصية بخطورة الطيران بالأجواء المحيطة بجمهورية لبنان الشقيقة.
وأضافت ” حفاظاً على سلامة ركابنا الأعزاء والتزاماً من الكويتية بتطبيق معايير الأمن والسلامة فقد تقرر توقيف الرحلات إلى بيروت اعتباراً من اليوم الخميس ١٢أبريل وحتى إشعار آخر .

روابط ذات صلة

“وصفه بـ العبث”.. “اللاحم”: هذا ما يحدث في مدارس البنات!

“وصفه بـ العبث”.. “اللاحم”: هذا ما يحدث في مدارس البنات!
إدارة الفتح ترسل خطاباً للجنة الانضباط لتعليق عقوبة ساندرو مانويل أمام الهلال لهذا السبب

إدارة الفتح ترسل خطاباً للجنة الانضباط لتعليق عقوبة ساندرو مانويل أمام الهلال لهذا السبب
القمة العربية تطلق حسابها في تويتر

القمة العربية تطلق حسابها في تويتر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*