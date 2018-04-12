الخطوط الجوية “الكويتية” تعلن وقف رحلاتها إلى لبنان حتى إشعار آخر

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قالت شركة الخطوط الجوية الكويتية أنه تقرر إيقاف رحلاتها إلى جمهورية لبنان اعتبارا من اليوم الخميس ١٢أبريل وحتى إشعار آخر..

ونشرت تغريدة عبر حساب الشركة عل موقع التواصل “تويتر” قالت فيها “تود الخطوط الجوية الكويتية إخطار مسافريها الكرام بأنه وبناء على تحذيرات أمنية جادة وردت من السلطات القبرصية بخطورة الطيران بالأجواء المحيطة بجمهورية لبنان الشقيقة.

وأضافت ” حفاظاً على سلامة ركابنا الأعزاء والتزاماً من الكويتية بتطبيق معايير الأمن والسلامة فقد تقرر توقيف الرحلات إلى بيروت اعتباراً من اليوم الخميس ١٢أبريل وحتى إشعار آخر .