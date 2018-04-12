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مباحثات هاتفية بين ترمب وأردوغان حول سوريا

مباحثات هاتفية بين ترمب وأردوغان حول سوريا
Turkey's President Recep Tayyip Erdogan (L) shakes hands with U.S President Donald Trump as they give statements to reporters in the Roosevelt Room of the White House in Washington, U.S. May 16, 2017. REUTERS/Kevin Lamarque
http://almnatiq.net/?p=565265
المناطق_وكالات

بحث الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان خلال محادثة هاتفية ليل الأربعاء مع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب الأزمة في #سوريا، بحسب ما أعلن مصدر في الرئاسة التركية.

وقال المصدر إن أردوغان وترمب “تبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة في سوريا”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتأتي المحادثات بين الرئيسين بعد أن وجه ترمب تحذيرا إلى روسيا لدعمها رئيس النظام السوري بشار الأسد بقوله إن الصواريخ الأميركية “آتية” للرد على الهجوم الكيميائي المفترض.

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم حض الأربعاء #روسيا والولايات المتحدة على الكف “عن شجارات الشوارع” بشأن سوريا، قائلا إن الوقت حان لأن تضعا خلافاتهما جانباً لأنها تهدد بإلحاق الأذى بالمدنيين.

وتركيا عضو في حلف شمال الأطلسي إلى جانب #الولايات_المتحدة لكن علاقاتها متوترة مع #واشنطن منذ أشهر بسبب الدعم الأميركي للأكراد في سوريا.

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