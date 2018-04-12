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واشنطن تدين بشدة الهجوم الصاروخي من قبل ميليشيا الحوثي على مدينة الرياض

واشنطن تدين بشدة الهجوم الصاروخي من قبل ميليشيا الحوثي على مدينة الرياض
http://almnatiq.net/?p=565274
المناطق_الرياض

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بشدة الهجوم الصاروخي من قبل ميليشيا الحوثي الذي وقع على مدينة الرياض.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت في بيان صحفي:”نحن ندعم حق شركائنا في المملكة للدفاع عن حدودهم ضد هذه التهديدات التي يغذيها نشر النظام الإيراني الخطير للأسلحة وأنشطته في عدم الاستقرار في المنطقة.”
وأضافت “إن استمرار هجمات الحوثيين على المراكز السكانية السعودية يشكك في التزامهم بالمساعدة في تشكيل مستقبل سلمي ومزدهر وآمن لليمن.. ما زلنا ندعو جميع الأطراف إلى العودة إلى المفاوضات السياسية التي تسهلها الأمم المتحدة والتقدم نحو إنهاء الحرب في اليمن”.

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