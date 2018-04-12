آخر تطورات قضية الأرض المليارية التي استولى عليها عدد من التجار في مكة!

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أنهت اللجنة الوزارية المشكلة للنظر في قضية الأرض المليارية في حي كدي بمكة المكرمة أعمالها.

وحسب ” سبق” فحصت اللجنة ما آلت إليه الأرض من تعديات في ملكيتها، وسلب حقوق مُلاكها الأصليين واستدعت أحد المتهمين الرئيسيين في القضية، الذي كان الشرارة الأولى في تنقل ملكية الأرض لأكثر من مرة، ولأشخاص عدة؛ إذ قام بتزوير توكيلات من مالك الأرض، وقام بإفراغها لاحقًا.

وقالت مصادر أن تفاصيل القضية تعود إلى أن الأرض التي تم التلاعب بصكها الأساسي المملوك لأحد المواطنين قام عدد من التجار المنفذين بمساعدة مسؤولين من جهات حكومية عدة باستغلال النفوذ بتطبيق المنح على الأرض المملوكة من أصحابها الأساسيين؛ وذلك في ظل عدم معرفة المُلاك طوال السنوات الماضية، وتم الاستيلاء على كامل الأرض بطريقة غير شرعية إلى أن آلت أخيرًا لرئيس تنفيذي لأحد البنوك السعودية.

وأشارت إلى إيقاف مسؤول بالأمانة و3 متنفذين؛ إذ تلاعب المتهمون بصك الأرض دون علم مُلاكها.