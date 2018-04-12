احدث الأخبار

الأرصاد: الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار
أبرز المواد
 ماذا يعني وجود بقايا إنسان بالسعودية قبل 85 ألف عام؟
أبرز المواد
 شاهد.. لحظة تحطم الطائرة الجزائرية ووفاة 257 راكبًا
أبرز المواد
 آخر تطورات قضية الأرض المليارية التي استولى عليها عدد من التجار في مكة!
أبرز المواد
 واشنطن تدين بشدة الهجوم الصاروخي من قبل ميليشيا الحوثي على مدينة الرياض
أبرز المواد
 مستشار مرشد إيران في الغوطة… فوق ركام المدينة
أبرز المواد
 شائعات حول صحة حفتر.. جلطة أو سرطان وعلاج في باريس
أبرز المواد
 مباحثات هاتفية بين ترمب وأردوغان حول سوريا
أبرز المواد
 الخطوط الجوية “الكويتية” تعلن وقف رحلاتها إلى لبنان حتى إشعار آخر
أبرز المواد
 “وصفه بـ العبث”.. “اللاحم”: هذا ما يحدث في مدارس البنات!
أبرز المواد
 إدارة الفتح ترسل خطاباً للجنة الانضباط لتعليق عقوبة ساندرو مانويل أمام الهلال لهذا السبب
أبرز المواد
 القمة العربية تطلق حسابها في تويتر
أبرز المواد
شاهد.. ولي العهد يمازح الحاضرين في عشاء “الإليزيه” ويوضح سر حمله صلصة الباربكيو من أمريكا

شاهد.. ولي العهد يمازح الحاضرين في عشاء “الإليزيه” ويوضح سر حمله صلصة الباربكيو من أمريكا

أبرز المواد
دراسة: هذا ما يحدث لجسمك عندما تأكل الفلفل الحار

دراسة: هذا ما يحدث لجسمك عندما تأكل الفلفل الحار

أبرز المواد
متحدث التحالف: إسقاط طائرة معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية حاولت استهداف مطار أبها

متحدث التحالف: إسقاط طائرة معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية حاولت استهداف مطار أبها

أبرز المواد
لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية في شركة بوبا

لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية في شركة بوبا

أبرز المواد

الأرصاد: الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار

الأرصاد: الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار
http://almnatiq.net/?p=565288
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض و الشرقية وكذلك على مرتفعات نجران ،جازان ،عسير ،الباحة ومكة المكرمة وتمتد لتشمل والاجزاء الشرقية من المرتفعات.

كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال شرق والأجزاء الشمالية من وسط المملكة يصاحب ذلك رياح شمالية غربية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

روابط ذات صلة

ماذا يعني وجود بقايا إنسان بالسعودية قبل 85 ألف عام؟

ماذا يعني وجود بقايا إنسان بالسعودية قبل 85 ألف عام؟
شاهد.. لحظة تحطم الطائرة الجزائرية ووفاة 257 راكبًا

شاهد.. لحظة تحطم الطائرة الجزائرية ووفاة 257 راكبًا
آخر تطورات قضية الأرض المليارية التي استولى عليها عدد من التجار في مكة!

آخر تطورات قضية الأرض المليارية التي استولى عليها عدد من التجار في مكة!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*