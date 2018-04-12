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الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في معقل الحوثيين

الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في معقل الحوثيين
http://almnatiq.net/?p=565294
المناطق_وكالات

سيطر الجيش اليمني اليوم على مواقع جديدة في مديرية كتاف شمال غرب محافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال قائد اللواء 143 العميد ذياب القبلي إن قوات الجيش سيطرت على ( التبة الفرع، وجناح الصقر ) في الجبهة الشمالية لمديرية كتاف، بعد معارك عنيفة مع الميليشيا الانقلابية تكبدت خلالها خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.

وأشار في تصريح لموقع الجيش “سبتمبر نت” إلى أن أكثر من 20 من العناصر الانقلابية لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في المعارك ذاتها، فيما تم أسْر خمسة منهم في وادي العطفين والصوح المقابل لمركز المديرية.

وأكد القبلي أن قوات الجيش الوطني اليمني تحاصر المليشيا في مركز مديرية كتاف من ثلاثة محاور، وتخوض معها معارك ضارية منذ انطلاق العمليات العسكرية السبت الماضي، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي.

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