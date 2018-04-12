أمريكا: بوتين سيدفع الثمن باهظاً لمدة طويلة

المناطق_وكالات

قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن عهد سياسة الولايات المتحدة الناعمة تجاه روسيا انتهى، لكن الدبلوماسية ستستمر.

وجاء في شهادة بومبيو الخطية للكونغرس، التي وزعها البيت الأبيض أن روسيا تواصل التصرف بعدوانية، وساهمت في تحقيقها لسنوات طويلة السياسة الناعمة تجاه هذه العدوانية انتهى الأمر الآن.إن قائمة إجراءات إدارتنا، التي تهدف إلى جعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدفع الثمن غاليا، طويلة.

وأعلن أن القائمة تتضمن إجراءات صارمة من عقوبات وطرد الدبلوماسيين وتقوية الجيش الأمريكي وقوات الردع النووي، بالإضافة إلى تسليح شبان شجعان يقاومون التوسع الروسي في أوكرانيا وجورجيا.

وأضاف بومبيو: هذه القائمة أطول بكثير، وأنا متأكد أنه سيكون لدي الفرصة لإجراء إضافات هناك.