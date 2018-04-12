تفاصيل الوظائف الموسمية للجنسين لخدمة الحجاج

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أعلن مكتب الوكلاء الموحد عن توفر وظائف موسمية شاغرة (للرجال وللنساء) لخدمة حجاج بيت الله الحرام لموسم حج عام 1439هـ.

وقال أن المستندات المطلوبة للتقديم للوظائف هي : عدد 4 صور للهوية الوطنية وصورة من المؤهل الدراسي وصورة من الخبرات السابقة وصورة من رخصة القيادة سارية المفعول وصورة من إستمارة السيارة سارية المفعول، بالإضافة لعدد 6 صور شخصية مقاس 4 في 3 بالزي الوطني خلفية بيضاء.

وقال أن التقديم يستمر حتى تاريخ 10 / 8 / 1439 هـ وسيتم تحديد مواعيد المقابلات الشخصية بعد مراجعة البيانات المدخلة وذلك بإرسال رسالة نصية SMS إلى جوال المتقدم.

وللإستفسار عن الوظائف عبر الارقام التالية:

012-6526362

012-6526370

012-6526376

تحويلة رقم 24 أو 26

وللتقديم والاطلاع على الوظائف عبر الرابط التالي:

http://www.wukalla.com