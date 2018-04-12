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تفاصيل الوظائف الموسمية للجنسين لخدمة الحجاج

تفاصيل الوظائف الموسمية للجنسين لخدمة الحجاج
http://almnatiq.net/?p=565300
المناطق_مكة

أعلن مكتب الوكلاء الموحد عن توفر وظائف موسمية شاغرة (للرجال وللنساء) لخدمة حجاج بيت الله الحرام لموسم حج عام 1439هـ.

وقال أن المستندات المطلوبة للتقديم للوظائف هي : عدد 4 صور للهوية الوطنية وصورة من المؤهل الدراسي وصورة من الخبرات السابقة وصورة من رخصة القيادة سارية المفعول وصورة من إستمارة السيارة سارية المفعول، بالإضافة لعدد 6 صور شخصية مقاس 4 في 3 بالزي الوطني خلفية بيضاء.

وقال أن التقديم يستمر حتى تاريخ 10 / 8 / 1439 هـ وسيتم تحديد مواعيد المقابلات الشخصية بعد مراجعة البيانات المدخلة وذلك بإرسال رسالة نصية SMS إلى جوال المتقدم.

وللإستفسار عن الوظائف عبر الارقام التالية:
012-6526362
012-6526370
012-6526376
تحويلة رقم 24 أو 26

وللتقديم والاطلاع على الوظائف عبر الرابط التالي:

http://www.wukalla.com

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