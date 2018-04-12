تفاصيل الوظائف الموسمية للجنسين لخدمة الحجاج

أعلن مكتب الوكلاء الموحد عن توفر وظائف موسمية شاغرة (للرجال وللنساء) لخدمة حجاج بيت الله الحرام لموسم حج عام 1439هـ.
وقال أن المستندات المطلوبة للتقديم للوظائف هي : عدد 4 صور للهوية الوطنية وصورة من المؤهل الدراسي وصورة من الخبرات السابقة وصورة من رخصة القيادة سارية المفعول وصورة من إستمارة السيارة سارية المفعول، بالإضافة لعدد 6 صور شخصية مقاس 4 في 3 بالزي الوطني خلفية بيضاء.
وقال أن التقديم يستمر حتى تاريخ 10 / 8 / 1439 هـ وسيتم تحديد مواعيد المقابلات الشخصية بعد مراجعة البيانات المدخلة وذلك بإرسال رسالة نصية SMS إلى جوال المتقدم.
وللإستفسار عن الوظائف عبر الارقام التالية:
012-6526362
012-6526370
012-6526376
تحويلة رقم 24 أو 26
وللتقديم والاطلاع على الوظائف عبر الرابط التالي:
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