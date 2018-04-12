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ريبروف ينهي موسم «السومة» مع الأهلي

ريبروف ينهي موسم «السومة» مع الأهلي
http://almnatiq.net/?p=565303
المناطق_جدة

خرج مهاجم فريق أهلي جدة، السوري عمر السومة، من حسابات المدير الفني للفريق، الأوكراني سيرجي ريبروف، حتى نهاية الموسم الحالي.

واستبعد ريبروف المهاجم السوري من قائمة لقاء الفريق أمام ضيفه أحد، المقرر إقامته اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 26 (الأخيرة) لبطولة الدوري السعودي.

كما لن يشار السومه في لقاء أهلي جدة أمام الجزيرة الإماراتي، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، في الجولة 6 من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

يذكر أن العلاقة بين السومه وريبروف متوترة ووصلت إلى ذروتها بينهما، بعدما أبدى المهاجم السوري غضبه من تبديله في لقاء الفريق أمام الهلال في المرحلة قبل الأخيرة للدوري السعودي.

ويسعى الأهلي، الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بفارق نقطة خلف الهلال (المتصدر)، للفوز على أحد في انتظار تعثر الهلال أمام ضيفه الفتح في لقائهما الذي سيقام بنفس التوقيت في المرحلة الأخيرة للبطولة، من أجل التتويج باللقب.

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