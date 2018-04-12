4 أسباب وراء انخفاض تكلفة بناء الواحدات السكنية في المملكة

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أكد مختصون في العقار انخفاض تكلفة بناء الوحدات السكنية بنسبة 17 % بداية من 2018م. على خلفية الركود بالقطاع، وزيادة المعروض من شقق الإيجار، وانخفاض أسعار مواد البناء، ووقوع الأراضي بأطراف المدن الرئيسة.

وحسب ” المدينة” قدر رئيس لجنة المقاولين بغرفة مكة عبدالله الصعيدي، متوسط سعر البناء للوحدات السكنية 1000 ريال للمتر المسطح، بينما كان سابقاً يصل إلى 1200 ريال.

وأرجع أسباب الانخفاض إلى الركود الذي يشهده القطاع الإنشائي، وزيادة المعروض. ولفت إلى ارتفاع مستوى الوعى أخيرًا بجودة البناء من أجل زيادة العمر الافتراضى في المبنى.

وقال المقاول عبدالعزيز منشاوي أن انخفاض تكلفة البناء بنسبة تصل إلى 17 % بداية من العام الجاري جاء بسبب تراجع أسعار مواد البناء الأولية، إضافة إلى الركود الذي يشهده قطاع الإنشاءات بالفترة الحالية، وانخفاض أسعار الأراضي بأطراف المدن الرئيسة.