نائب أمير منطقة جازان يرعى حفل تكريم 500 حرفية

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم ، ملتقى وحفل تكريم 500 حرفية ، الذي نظمه مركز إبداع المرأة السعودية بجازان بالشراكة مع مؤسسة عبدالعزيز بن طلال وسُرى بنت سعود للتنمية الإنسانية – أحياها الإنسانية -, وذلك بفندق راديسون بلو بمدينة جيزان.

وفِي بداية الحفل اطلع سموه على عدد من منتجات الحرفيات وإبداعاتهن في مجالات المنسوجات والديكور والمشغولات والمطرزات وغيرها .

وألقت صاحبة السمو الأميرة سُرى بنت سعود بن سعد نائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة عبدالعزيز بن طلال وسُرى بنت سعود للتنمية الإنسانية ، كلمة خلال الحفل الخطابي عبرت خلالها عن سعادتها بالمشاركة مع الفتيات المبدعات من بنات منطقة جازان ، مؤكدة المساندة الدائمة لمؤسسة ” أحياها الإنسانية”، لفتيات منطقة جازان المبدعات والقادرات على تحقيق الآمال والتطلعات ، من خلال تجهيز مصنع حديث ومتكامل لتحقيق أحلام فتيات المنطقة .

وأثنت على جهود رئيسة مركز إبداع المرأة السعودية عائشة الشبيلي وجهودها في خدمة فتيات منطقة جازان ، ومساعدتهن على الإبداع .

وثمنت رعاية سمو نائب أمير منطقة جازان لحفل تكريم 500 حرفية الذي يأتي دفعة قوية وإيجابية لبنات الوطن المنتجات والقادرات ، وتعزيزًا لما تحظى به المرأة من رعاية وعناية في ظل العهد الزاهر الذي فتح مجالات أوسع لإبداع المرأة ، وتحفيز الكوادر الوطنية النسائية وصنع مزيد من العطاء والبناء من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030.

إثر ذلك دشن سمو نائب أمير منطقة جازان مركز إبداع المرأة السعودية ، ثم شاهد والحضور عرضًا فنيًّا بعنوان ” طعم العنا عسل .

بعد ذلك ألقت رئيسة مركز إبداع المرأة السعودية عائشة بنت محمد الشبيلي كلمة ، نوهت فيها برعاية سمو نائب أمير المنطقة وسمو الأميرة سرى بنت سعود ، مثمنة الدعم المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، لفعاليات وبرامج المركز .

وأشارت إلى أهداف مركز إبداع المرأة السعودية في تمكين المرأة بكافة محافظات منطقة جازان وتنمية قدراتهن وتعزيز خطواتهن لامتلاك الحرفة المؤهلة ، من خلال التدريب والتأهيل في شتى المجالات الحرفية ، ليكنِّ قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع ، لافتة النظر إلى أن المركز تمكن خلال العشر سنوات الماضية من تخريج أكثر من 500 فتاة .

وفي ختام الحفل كرّم سمو نائب أمير منطقة جازان الداعمين والرعاة لمركز إبداع المرأة السعودية ، فيما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة