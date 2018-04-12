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فيروس جديد يجبر أجهزة الصراف الآلي على ضخ أموال ضخمة

فيروس جديد يجبر أجهزة الصراف الآلي على ضخ أموال ضخمة
http://almnatiq.net/?p=565323
المناطق - الرياض

اكتشف نوع جديد من البرمجيات الخبيثة التي تجبر أجهزة الصراف الآلي ATM، على ضخ كميات كبيرة من النقود.

ويطلق على البرمجية الضارة اسم “ATMJackpot”، ويبدو أنها انطلقت من هونغ كونغ، وربما أنها ما تزال قيد التطوير، وفقا لما ذكره تقرير شركة البرمجيات “Netskope” التي تتخذ كاليفورنيا مقرا لها.

وظلت البرمجية الضارة تعمل على اختراق أجهزة الصراف الآلي لسنوات عديدة، في أوروبا وآسيا، ولكن هذه الهجمات انتقلت في الأشهر القليلة الماضية إلى الولايات المتحدة.

ويبدو أن هذا البرنامج مشابه للبرامج الضارة الأخرى مثل “ATMRipper” والذي تم اكتشافه في عام 2014، والذي يجبر أيضا أجهزة الصراف الآلي على إخراج مبالغ ضخمة من النقود.

ولا يحتاج القراصنة سوى للوصول إلى اللوحة الرئيسية لجهاز الصراف الآلي والتي تكون محمية بباب يمكن فتحه بسهولة، ثم يقوم القراصنة بإدخال ذاكرة خارجية “USB flash drive” تحتوي على البرامج الضارة وسيبدأ جهاز الصراف الآلي بإخراج النقود بشكل تلقائي، وقد تصل إلى 2500 دولار في الدقيقة، بحسب موقع “Gizmodo”.

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