احدث الأخبار

مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز يواصل تفعيل التحول الإلكتروني
منطقة الجوف
 “السعودية للكهرباء”.. أكثر من 250 شركة عالمية وخبير ومتخصص يتبادلون التجارب الناجحة بملتقى السلامة التاسع
محليات
 الأمم المتحدة تحث المستشفيات على تشجيع الرضاعة الطبيعية
أبرز المواد
 “العمل والتنمية الاجتماعية”: 150 منشأة تحصل على شهادة مواءمة لتطوير بيئة عمل الأشخاص من ذوي الإعاقة
أبرز المواد
 2000 كرتون من التمور يوزعها مركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم حجة وحارة التخطيط بمأرب
أبرز المواد
 سام للحيوانات ودموعه مضره للعين.. حقائق مثيرة عن البصل
أبرز المواد
 المشاهير يشعلون مهرجان تمور الجوف
منطقة الجوف
 مصرع أكثر من 20 حوثيا في مواجهات مع الجيش اليمني
أبرز المواد
 قتيل وجريح بقصف إسرائيلي على شرقي غزة
أبرز المواد
 الدكتور الربيعة يتفقد مشروع المستودعات المخصصة للاجئين الروهينجا في منطقة تكناف ببنجلاديش
أبرز المواد
 50 نوع يعرضها 60 مزارع في مهرجان تمور الجوف
منطقة الجوف
 الليلة.. الهلال والفتح وموقعة الحسم التي لا تقبل أنصاف الحلول
أبرز المواد
شاهد.. ولي العهد يمازح الحاضرين في عشاء “الإليزيه” ويوضح سر حمله صلصة الباربكيو من أمريكا

شاهد.. ولي العهد يمازح الحاضرين في عشاء “الإليزيه” ويوضح سر حمله صلصة الباربكيو من أمريكا

أبرز المواد
دراسة: هذا ما يحدث لجسمك عندما تأكل الفلفل الحار

دراسة: هذا ما يحدث لجسمك عندما تأكل الفلفل الحار

أبرز المواد
شاهد.. لحظة تحطم الطائرة الجزائرية ووفاة 257 راكبًا

شاهد.. لحظة تحطم الطائرة الجزائرية ووفاة 257 راكبًا

أبرز المواد
الحرب قادمة لا محالة .. بريطانيا تحرك غواصات صوب سوريا

الحرب قادمة لا محالة .. بريطانيا تحرك غواصات صوب سوريا

أبرز المواد

قتيل وجريح بقصف إسرائيلي على شرقي غزة

قتيل وجريح بقصف إسرائيلي على شرقي غزة
http://almnatiq.net/?p=565342
المناطق - متابعات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن مقتل شاب فلسطيني وإصابة آخر فجر اليوم، إثر قصف إسرائيلي استهدف “نقطة رباط” شرقي قطاع غزة.

ونقلت وكالة “معا” عن أشرف القدرة الناطق باسم وزارة صحة غزة قوله: “استشهد المواطن محمد أحمد عايش حجيلة 30 عاما وأصيب مواطن آخر بجراح خطيرة خلال القصف”.

من جهته أكد الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية قامت فجر اليوم بالإغارة على هدف في موقع عسكري تابع لحركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف أن الغارة تأتي ردا على القنبلة التي تم وضعها ضد قطاع الهندسة التابع للجيش أمس، محملا حركة حماس المسؤولية عن كل ما يحدث في غزة.

روابط ذات صلة

الأمم المتحدة تحث المستشفيات على تشجيع الرضاعة الطبيعية

الأمم المتحدة تحث المستشفيات على تشجيع الرضاعة الطبيعية
“العمل والتنمية الاجتماعية”: 150 منشأة تحصل على شهادة مواءمة لتطوير بيئة عمل الأشخاص من ذوي الإعاقة

“العمل والتنمية الاجتماعية”: 150 منشأة تحصل على شهادة مواءمة لتطوير بيئة عمل الأشخاص من ذوي الإعاقة
2000 كرتون من التمور يوزعها مركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم حجة وحارة التخطيط بمأرب

2000 كرتون من التمور يوزعها مركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم حجة وحارة التخطيط بمأرب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*