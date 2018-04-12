قتيل وجريح بقصف إسرائيلي على شرقي غزة

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أعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن مقتل شاب فلسطيني وإصابة آخر فجر اليوم، إثر قصف إسرائيلي استهدف “نقطة رباط” شرقي قطاع غزة.

ونقلت وكالة “معا” عن أشرف القدرة الناطق باسم وزارة صحة غزة قوله: “استشهد المواطن محمد أحمد عايش حجيلة 30 عاما وأصيب مواطن آخر بجراح خطيرة خلال القصف”.

من جهته أكد الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية قامت فجر اليوم بالإغارة على هدف في موقع عسكري تابع لحركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف أن الغارة تأتي ردا على القنبلة التي تم وضعها ضد قطاع الهندسة التابع للجيش أمس، محملا حركة حماس المسؤولية عن كل ما يحدث في غزة.