مصرع أكثر من 20 حوثيا في مواجهات مع الجيش اليمني

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش سيطرت على عدد من التلال والمرتفعات في الجبهة الشمالية لمديرية كتاف، بعد معارك عنيفة مع المتمردين، الذين تم أسر 5 منهم في وادي العطفين والصوح المقابل لمركز المديرية.

وأضافت المصادر أن القوات الشرعية تحاصر المليشيا الإيرانية في مركز مديرية كتاف من ثلاثة محاور، وتخوض معها مواجهات منذ انطلاق العمليات العسكرية السبت الماضي.

كما قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع ميليشات الحوثي في كلية الطيران قاعدة الديلمي العسكرية الجوية الخاضعة للحوثيين والواقعة بجوار مطار صنعاء شمالي العاصمة.

وأفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل ما لا يقل عن 12 من ميليشيات الحوثي وجرح آخرين في قصف مدفعي لقوات الجيش اليمني استهدف مواقع متفرقة للمليشيات بجبهة صرواح بمحافظة مأرب.

واستهدفت مقاتلات التحالف أيضا عربة لميليشيات الحوثي في منطقة فضحة بمديرية الملاجم بمحافظة البيضاء، مما أسفر عن مقتل جميع من فيها من مسلحين.

هذا ولقي قياديان بارزان في ميليشيات الحوثي الإيرانية مصرعهما في غارات استهدفت موقعا في صعدة.

والقياديان هما سعيدان البقعه قائد كتائب الاقتحام الحوثية في صعدة و كمال طلعان قائد الإمداد العسكري للمليشيات في صعدة.