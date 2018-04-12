احدث الأخبار

مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز يواصل تفعيل التحول الإلكتروني
منطقة الجوف
 “السعودية للكهرباء”.. أكثر من 250 شركة عالمية وخبير ومتخصص يتبادلون التجارب الناجحة بملتقى السلامة التاسع
محليات
 الأمم المتحدة تحث المستشفيات على تشجيع الرضاعة الطبيعية
أبرز المواد
 “العمل والتنمية الاجتماعية”: 150 منشأة تحصل على شهادة مواءمة لتطوير بيئة عمل الأشخاص من ذوي الإعاقة
أبرز المواد
 2000 كرتون من التمور يوزعها مركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم حجة وحارة التخطيط بمأرب
أبرز المواد
 سام للحيوانات ودموعه مضره للعين.. حقائق مثيرة عن البصل
أبرز المواد
 المشاهير يشعلون مهرجان تمور الجوف
منطقة الجوف
 مصرع أكثر من 20 حوثيا في مواجهات مع الجيش اليمني
أبرز المواد
 قتيل وجريح بقصف إسرائيلي على شرقي غزة
أبرز المواد
 الدكتور الربيعة يتفقد مشروع المستودعات المخصصة للاجئين الروهينجا في منطقة تكناف ببنجلاديش
أبرز المواد
 50 نوع يعرضها 60 مزارع في مهرجان تمور الجوف
منطقة الجوف
 الليلة.. الهلال والفتح وموقعة الحسم التي لا تقبل أنصاف الحلول
أبرز المواد
شاهد.. ولي العهد يمازح الحاضرين في عشاء “الإليزيه” ويوضح سر حمله صلصة الباربكيو من أمريكا

شاهد.. ولي العهد يمازح الحاضرين في عشاء “الإليزيه” ويوضح سر حمله صلصة الباربكيو من أمريكا

أبرز المواد
شاهد.. لحظة تحطم الطائرة الجزائرية ووفاة 257 راكبًا

شاهد.. لحظة تحطم الطائرة الجزائرية ووفاة 257 راكبًا

أبرز المواد
دراسة: هذا ما يحدث لجسمك عندما تأكل الفلفل الحار

دراسة: هذا ما يحدث لجسمك عندما تأكل الفلفل الحار

أبرز المواد
الحرب قادمة لا محالة .. بريطانيا تحرك غواصات صوب سوريا

الحرب قادمة لا محالة .. بريطانيا تحرك غواصات صوب سوريا

أبرز المواد

المشاهير يشعلون مهرجان تمور الجوف

المشاهير يشعلون مهرجان تمور الجوف
http://almnatiq.net/?p=565348
المناطق - الجوف

أشعل مجموعة من المشاهير ثالث أيام مهرجان تمور الجوف في نسخته الخامسة والذي تنظمه بلدية محافظة دومة الجندل ، بمدينة التمور ويستمر حتى الرابع من شعبان تحت شعار “حلوة وطن” .

حيث زار المهرجان مشاهير سنا ب شات المعروفين بـ “عبسي” و “الربع” , وشكلوا حشد جماهيري كبير في معارض المهرجان وأجنحته , حيث تجولوا بمعرض التمور الذي يضم 60 ركناً يعرض فيها فوق 145 طن من التمور تحمل بينها مايفوق 50 صنف من التمور , وسوق الأسر المنتجة ومعارض المهرجان المصاحبة .

كما شهد المساء حضور جماهيري للشاعرين المعروفين الشاعر عبدالله بن جليغم والمنشد بندر بن عوير بعد صلاة العشاء في خيمة الفعاليات،حيث شهدت حضورا جماهيرا كبيرا أبدى تفاعلا رائعا مع القصيد والشيلات الإنشادية التي أداها الضيفين،حيث أدار الأمسية الإعلامي عبدالرحمن الكليب.

هذا وواصل المهرجان تنوعا وتعددا في الفعاليات والبرامج المقامة ، حيث كانت خيمة “تكوين” والتي يشرف عليها مجلس شباب الجوف حاضرة وبقوة بعدد من البرامج التي تخدم فئة الشباب. ففي ركن التدريب أقيمت دورة بعنوان “مهارات التفكير الإبداعي” قدمها بدر أحمد المسيب ضمن برنامج الدورات اليومية التي يقدمها المجلس تحت عنوان “أتقن مهارة”، بالإضافة للبرامج الأخرى التي تقام في خيمة “تكوين” مثل فقرة بريك شباب التي يلتقي المجلس في الركن الإعلامي بشكل يومي مع أحد الشباب العاملين في بيع التمور ، والمسابقة الثقافية وضيف الشباب ودوري البلايستيشن الذي شهد حضورا وتفاعلا كبيرا من الشباب .

وفي الفعاليات النسائية أقامة دورة عن اعداد سيرة ذاتية للمدربة مرام العنزي ويتم تقديم الشهادات فورياً بعد الانتهاء من الدورة , كما أقيمت قسم الوسائط المتعددة قدمتها المدربة إيناس , و دورة تدريبية عن طريقة عمل ثيمات ببرنامج الورود , ودورة “طريقه عمل استبيان الكتروني” , وشهدت الدورات حضور نسائي جيد .

هذا وواصل معارض المهرجان استقبال الزوار وسط أجواء جميلة تتمتع بها منطقة الجوف , ويواصل اليوم الخميس فعالياته بعروض مميزة تتقدمها فرقة كوابيس .

 

روابط ذات صلة

مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز يواصل تفعيل التحول الإلكتروني

مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز يواصل تفعيل التحول الإلكتروني
50 نوع يعرضها 60 مزارع في مهرجان تمور الجوف

50 نوع يعرضها 60 مزارع في مهرجان تمور الجوف
أمير الجوف يؤكد على زيادة واستحداث رحلات إلى مطار المنطقة خلال استقباله مدير مكتب الخطوط

أمير الجوف يؤكد على زيادة واستحداث رحلات إلى مطار المنطقة خلال استقباله مدير مكتب الخطوط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*