المشاهير يشعلون مهرجان تمور الجوف

حيث زار المهرجان مشاهير سنا ب شات المعروفين بـ “عبسي” و “الربع” , وشكلوا حشد جماهيري كبير في معارض المهرجان وأجنحته , حيث تجولوا بمعرض التمور الذي يضم 60 ركناً يعرض فيها فوق 145 طن من التمور تحمل بينها مايفوق 50 صنف من التمور , وسوق الأسر المنتجة ومعارض المهرجان المصاحبة .

كما شهد المساء حضور جماهيري للشاعرين المعروفين الشاعر عبدالله بن جليغم والمنشد بندر بن عوير بعد صلاة العشاء في خيمة الفعاليات،حيث شهدت حضورا جماهيرا كبيرا أبدى تفاعلا رائعا مع القصيد والشيلات الإنشادية التي أداها الضيفين،حيث أدار الأمسية الإعلامي عبدالرحمن الكليب.

هذا وواصل المهرجان تنوعا وتعددا في الفعاليات والبرامج المقامة ، حيث كانت خيمة “تكوين” والتي يشرف عليها مجلس شباب الجوف حاضرة وبقوة بعدد من البرامج التي تخدم فئة الشباب. ففي ركن التدريب أقيمت دورة بعنوان “مهارات التفكير الإبداعي” قدمها بدر أحمد المسيب ضمن برنامج الدورات اليومية التي يقدمها المجلس تحت عنوان “أتقن مهارة”، بالإضافة للبرامج الأخرى التي تقام في خيمة “تكوين” مثل فقرة بريك شباب التي يلتقي المجلس في الركن الإعلامي بشكل يومي مع أحد الشباب العاملين في بيع التمور ، والمسابقة الثقافية وضيف الشباب ودوري البلايستيشن الذي شهد حضورا وتفاعلا كبيرا من الشباب .

وفي الفعاليات النسائية أقامة دورة عن اعداد سيرة ذاتية للمدربة مرام العنزي ويتم تقديم الشهادات فورياً بعد الانتهاء من الدورة , كما أقيمت قسم الوسائط المتعددة قدمتها المدربة إيناس , و دورة تدريبية عن طريقة عمل ثيمات ببرنامج الورود , ودورة “طريقه عمل استبيان الكتروني” , وشهدت الدورات حضور نسائي جيد .

هذا وواصل معارض المهرجان استقبال الزوار وسط أجواء جميلة تتمتع بها منطقة الجوف , ويواصل اليوم الخميس فعالياته بعروض مميزة تتقدمها فرقة كوابيس .