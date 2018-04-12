سام للحيوانات ودموعه مضره للعين.. حقائق مثيرة عن البصل

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تعرف البشرية البصل وتستخدمه منذ آلاف السنين، وجاء ذكره في مدونات مصر القديمة وغيرها، ومع ذلك يستمر العلماء في دراسته واكتشاف خواص جديدة، منها ما هو صادم فعلا.

ومن أهم خصائص البصل التي توصل إليها العلماء:

– البصل سام للحيوانات الأليفة

يدخل البصل في غذاء الإنسان، ولكنه سم حقيقي للحيوانات المنزلية. فإذا تناوله الكلب بانتظام، فسيصاب بمرض مزمن، أما القطط فتموت. ويعود السبب في هذا إلى أن المركبات الموجودة في البصل تقضي على كريات الدم الحمراء لدى الحيوانات، ما يؤدي إلى فقر الدم.

– البصل مضاد للسرطان

أثبت علماء جامعة كوماموتو اليابانية أن البصل مادة جيدة لمكافحة الأمراض السرطانية، وذلك لاحتوائه على مادة “onionin A” التي تمنع نمو وتكاثر الخلايا السرطانية، وهي مادة جيدة للوقاية من سرطان المعدة، والمبيض والثدي.

– تأثير البصل في الدماغ

اتضح لعلماء من فرنسا أن البصل يساعد في تجديد خلايا الدماغ، لأن المركبات الكبريتية التي يحتويها تنتقل مباشرة بواسطة الأوعية الدموية إلى جميع أنحاء الجسم ومن ضمنها الدماغ. وهناك يتم تنظيف نقاط تشابك الأعصاب التي تربط الخلايا العصبية.

– دموع البصل مضرة للبصر

توصل علماء من الهند إلى أن الدموع التي تنهمر عند تقطيع البصل بسبب المواد الطيارة التي تدخل في تركيبه مضرة جدا للذين يعانون من متلازمة جفاف العين. ويعاني من هذا المرض بصورة خاصة أولئك الذين يستخدمون العدسات اللاصقة. كما أن التلامس المنتظم مع البصل المفروم قد يسبب التهاب الملتحمة المزمن وحتى تآكل القرنية.

– البصل حاضن للبكتيريا

لا يصح تخزين البصل المقشر لفترة طويلة حتى في الثلاجة. وقد اكتشف العلماء أن مثل هذا البصل هو السبب في التسمم والأمراض المعدية. لأن البصل المقطع يعمل بمثابة المغناطيس ومن ثم كحاضنة لمختلف الأحياء المجهرية، ولا يصح استخدامه أبدا في تحضير الطعام في اليوم التالي.