2000 كرتون من التمور يوزعها مركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم حجة وحارة التخطيط بمأرب

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 2000 كرتون من التمور في مخيم حجة وحارة التخطيط بمدينة مأرب في محافظة مأرب، يستفيد منها 16000 فرد، وهي من إجمالي المخصص للمحافظة من التمور البالغ 1000 طن، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.