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“العمل والتنمية الاجتماعية”: 150 منشأة تحصل على شهادة مواءمة لتطوير بيئة عمل الأشخاص من ذوي الإعاقة

“العمل والتنمية الاجتماعية”: 150 منشأة تحصل على شهادة مواءمة لتطوير بيئة عمل الأشخاص من ذوي الإعاقة
http://almnatiq.net/?p=565367
المناطق - واس

حصلت 150 منشأة على شهادة مواءمة ضمن برنامج “مواءمة”، الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخرا، والمعني بتبنى ممارسات ومعايير مرتفعة في تهيئة بيئة العمل لتكون بيئات شاملة وأكثر مساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن برنامج “مواءمة” الذي يندرج ضمن برنامج “توافق” لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ويهدف إلى دعمهم وتمكينهم كقوى عاملة في القطاع الخاص، عبر زيادة وعي المنشآت عن فوائد عملهم، وتوفير أفضل الطرق والممارسات للمنشآت عن كيفية تجهيز بيئات العمل الموائمة لهم، وزيادة فرص عملهم.
وأوضح أباالخيل، أن الاشتراك ببرنامج “مواءمة” يعدّ اختياريًا للمنشآت الراغبة في تطوير بيئات عملها، والحصول على الاعتراف بذلك عبر الشهادة المعتمدة، ورغبةً بالتأكد من أن الموظفين من ذوي الإعاقة يعملون في بيئات عمل مناسبة لهم وتدعمهم.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن المنشآت الحاصلة على الشهادة ستستفيد من معادلة 4:1 في برنامج “نطاقات” وفقًا للضوابط المعمول بها في برنامج “التوطين”، وبحسب القرار الوزاري الصادر بذلك رقم 3249، بالإضافة إلى تكريم المنشآت المشاركة من قِبل الوزارة بحسب الضوابط التي سيتم نشرها، والاستفادة من المهارات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أنه بإمكان المنشآت الراغبة بالحصول على “شهادة مواءمة” التقديم عليها إلكترونيًا من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: www.

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