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“السعودية للكهرباء”.. أكثر من 250 شركة عالمية وخبير ومتخصص يتبادلون التجارب الناجحة بملتقى السلامة التاسع

“السعودية للكهرباء”.. أكثر من 250 شركة عالمية وخبير ومتخصص يتبادلون التجارب الناجحة بملتقى السلامة التاسع
http://almnatiq.net/?p=565373
المناطق - الرياض

اختتمت “السعودية للكهرباء”، اليوم الخميس، أعمال وجلسات ملتقى السلامة التاسع ، تحت شعار “سلامتكم هدفنا” بحضور ما يزيد عن 250 مشاركاً من الخبراء والمهندسين والمقاولين والشركات المتخصصة في مجال السلامة، وذلك بنادي الشركة في الرياض، حيث تم استعراض العديد من الأوراق العلمية والتجارب المحلية والخارجية في مجال السلامة بمواقع العمل.

وبين الأستاذ خلف الرشدان رئيس قطاع الأمن الصناعي بالشركة، أن الجلسات العلمية وورش العمل التي تم عقدها على مدار يومين بالملتقى ركزت على استلاهم التجارب البارزة في مجال الأمن الصناعي والسلامة، وأن الملتقى والمعرض المصاحب كان فرصة مهمة للخبراء والمتخصصين لتبادل العديد من تلك التجارب والتعرف على خبرات الأخرين، في ظل ما حظي به الملتقى من حضور واسع من قبل خبراء دوليين وشركات عالمية في مجال صناعة الطاقة الكهربائية.

ولفت الرشدان إلى أن الملتقى في نسخته التاسعة وضع على عاتقه مواكبة أخر التطورات في مجال الأمن والسلامة، وذلك بالشراكة مع الجهات والهيئات المعنية بهذا المجال في المملكة، وفي مقدمتهم الدفاع المدني، مشيراً إلى أن “السعودية للكهرباء” استعرضت عملية تطوير للعديد من التجارب بهدف إيجاد بيئة عمل أمنة لجميع الكوادر سواء بالنسبة لمنسوبي الشركة أو الشركات العاملة معها، خاصة وأنها تطبق برنامج السلامة العالمي (خمس نجوم 5 Stars).

ونوه بالنتائج الإيجابية التي حققتها “السعودية للكهرباء” خلال الفترة الماضية في هذا المجال، وقدرتها على دمج الشركات والمقاولين الذين يعملون معها، والحفاظ على الأروح، والممتلكات، والبيئة، وخفض نسبة حوادث العمل مقارنة بالأعوام السابقة، وكذلك جهودها في مجال التوعية المجتمعية ضمن الحملة الوطنية للسلامة الكهربائية “سلامتك بيدك”، مضيفاً أن المعايير والإجراءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والنتائج والاحصاءات التي تم تسجيلها لعام 2017م بـ “السعودية للكهرباء” تأتي ضمن نطاق المؤشرات الإيجابية لمنظمة السلامة والصحة المهنية الأمريكية (OSHA).

وتضمن المعرض المصاحب للملتقى مجموعة من الفعاليات التوعوية والبرامج التثقيفية الخاصة بالسلامة، فيما تم عرض فيديو لمسابقة التحدي لفنيي الإطفاء لعام 2018م الجاري، وتكريم الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى، إضافة إلى تكريم عدد من الكوادر لتميزهم في مجال السلامة والصحة المهنية بالشركة.

يُذكر أن “السعودية للكهرباء” تُنفذ العديد من البرامج والحملات التوعوية المجتمعية من خلال مبادرات مختلفة تسعى لنشر ثقافة السلامة، من أبرزها الحملة الوطنية للسلامة الكهربائية “سلامتك بيدك @sec_safety” التي تم اطلاقها مطلع عام 2017م الماضي في جميع مناطق المملكة بهدف رفع الوعي لدى جميع فئات المجتمع.

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