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مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز يواصل تفعيل التحول الإلكتروني

مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز يواصل تفعيل التحول الإلكتروني
http://almnatiq.net/?p=565377
المناطق - الجوف

يواصل مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا تفعيل عملية التحول الإلكتروني بالمستشفى , لرفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى وتقليص وقت الانتظار .

وقالت صحة الجوف أن المستشفى نجح بإنجاز عدد من المهام في عملية التحول الإلكتروني حيث يتم التحول في الملف الطبي الإلكتروني , والوصفة الطبية الإلكترونية , وجميع طلبات فحوص الدم من المختبر ” إستقبال وإرسال بأسرع وقت بدون تدخل بشري ” , وكذلك التقارير الطبية .

وأكدت الصحة بالجوف أن تحول السجلات الطبية إلكترونياً يسهل على الطبيب معرفة التاريخ المرضي للمريض من واقع ملفه الطبي ، وتسهيل تبادل المعلومات وتحويل المرضى إلى المستشفى إلكترونياً , إضافة للخدمات الاخرى التي توفر الوقت وتضمن الجودة وتحتفظ بالأرشفة بشكل جيد , وسهولة الوصول لها مستقبلاً , ويواصل المستشفى جهوده لإتمام عملية التحول الإلكتروني بشكل كامل بإذن الله .

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