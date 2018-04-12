منسوبي الكلية التقنية والمعهد الصناعي بالباحة يتبرعون بدمائهم لجنودنا البواسل

أقامت الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بالباحة ممثلة في إدارة السلامة المهنية ، حملة تبرع بالدم تحت شعار(جنودنا البواسل دماؤنا تفداكم) بالتعاون مع بنك الدم بالباحة للاستفادة من كافة كميات الدم المسحوبة. وذلك بهدف المشاركة الفاعلة، ولو بالحد الأدنى، لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي أيدهم الله بنصره وعزه، من خلال إشراك المتدربين وأعضاء هيئة التدريب في الخدمة المجتمعية.

من جهته أكد عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بالباحة مرعي بن سعد القرني ، أن حملة التبرع بالدم التي تقوم بها الكلية والمعهد بالشراكة مع بنك الدم تجاه جنودنا البواسل في الحد الجنوبي ما هي إلا جزءً يسيراً مما يجب أن تقوم به الكلية والمعهد لخدمة إخواناً لنا نذرو أنفسهم لخدمة هذا البلد المعطاء ، و رهنوا أرواحهم للدفاع عن أرض الوطن وأمنه واستقراره. نسأل الله أن ينصرهم، ويثبت أقدامهم ، ويعزز مكانتهم .

كما قدم القرني شكره وتقديره لإدارة بنك الدم على تعاونهم في إنجاح تلك الحملة داعياً الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم وأن يجزيهم خير الجزاء .